Revelan a nuevo entrenador de la selección peruana para reemplazar a Óscar Ibáñez

La selección peruana cierra su participación en las Eliminatorias 2026 quedando fuera de la clasificación al Mundial, generando diversas reacciones en los hinchas. Tras despedirse del sueño de la Copa del Mundo, y luego de confirmarse que Óscar Ibáñez no continuará al frente del plantel como entrenador, se conoció el nombre de un nuevo estratega.

Cabe señalar que la Blanquirroja tenía una mínima chance de alcanzar el objetivo si lograba superar a sus rivales en esta última fecha doble; sin embargo, no pudo imponerse ante Uruguay que hizo respetar su localía con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas, acabando así con toda posibilidad.

¿Quién asumirá la selección peruana tras la salida de Óscar Ibáñez?

“Se habló mucho de que Manuel Barreto sea una posibilidad que asuma ese interino para los partidos de octubre ante Chile en Concepción y los partidos en Rusia en noviembre ante Chile también y ante Rusia. Sí es una posibilidad que sea Manuel Barreto, pero no diría que la principal. Me parece a mí que tiene muchas chances de ser interino Carlos Silvestri para esos partidos”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ de L1 MAX.

De esta manera, el Director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari tendrá una ardua labor en esta elección con Carlos Silvestri como principal opción. Cabe recordar que el mencionado estratega estuvo muy cerca de asumir el mando del primer equipo para estas Clasificatorias, sino había Sudamericano.

La Bicolor culminó así una nueva historia en su camino al Mundial por segunda vez consecutiva, lo que generó la tristeza y desazón en los hinchas y propios jugadores.

Próximos partidos de la selección peruana el 2025

Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará en octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.