Jean Ferrari tomó decisión final sobre la continuidad Óscar Ibáñez en la selección peruana

Todo definido desde la Videna con relación al futuro de Óscar Ibáñez en la selección peruana. Pese a sus declaraciones en el que confirma su estadía hasta fines del 2025, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), determinó el destino del uruguayo-peruano luego del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026.

"El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos", fueron las palabras de Óscar Ibáñez en conferencia de prensa. Sin embargo, LÍBERO conoció que en las últimas horas se concluirá la vigencia de contrato que tiene el actual DT de la Bicolor con el equipo mayor.

Si bien el estratega expresó que había un acuerdo de palabra con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, no es una decisión final con miras a los amistosos de fecha FIFA en los meses de octubre y noviembre. Pese a que jugadores de experiencia en la Bicolor, liderados por Renato Tapia, pidieron al mandamás que se mantenga Ibáñez a cargo, lo cierto es que el futuro del técnico está lejos de la Videna.

Jean Ferrari no quiere la continuidad de Óscar Ibáñez

LÍBERO está en condiciones de afirmar que Jean Ferrari, actual director general de Fútbol de la FPF, no está conforme con la labor de Óscar Ibáñez y no apuesta por su continuidad para los próximos partidos de la selección en octubre y noviembre.

El ex administrador de Universitario de Deportes, considera que el trabajo del recordado exarquero no tiene el sustento suficiente como para ratificarlo de cara a los amistosos que restan este año, conjuntamente, como preámbulo a lo que será el nuevo proceso clasificatorio al Mundial 2030.

Óscar Ibáñez no seguirá al mando de la selección peruana. Foto: FPF.

Como se recuerda, Óscar Ibáñez fue designado por la FPF como el nuevo técnico de la selección peruana a inicios del 2025. Esta decisión se dio tras la salida de Jorge Fossati al mando de la Bicolor, por lo que tenía la gran responsabilidad de conseguir buenos resultados que lo ubican, por lo menos, en zona de repechaje.

Números de Óscar Ibáñez con la selección peruana

Óscar Ibáñez tomó las riendas de la selección peruana desde la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. El estratega uruguayo-peruano ha dirigido cinco partidos de la Bicolor con un saldo de una victoria, dos empates y dos derrotas. Aún resta su choque ante Paraguay para el cierre de sus estadísticas al mando de la Blanquirroja.

Fecha 13: Perú 3-1 Bolivia

Fecha 14: Venezuela 1-0 Perú

Fecha 15: Colombia 0-0 Perú

Fecha 16: Perú 0-0 Ecuador

Fecha 17: Uruguay 3-0 Perú

Fecha 18: Perú vs Paraguay (Partido sin definirse)

Desmienten declaración de Óscar Ibáñez sobre su continuidad en la selección peruana

El periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, desmintió la versión de Óscar Ibáñez sobre conversación con Agustín Lozano, presidente de la FPF, para seguir al mando de la selección peruana. El comunicador confirma que no se le prometió nada sobre su estancia en el comando técnico hasta noviembre.

"El contrato de Óscar Ibáñez termina mañana tras el partido de Perú ante Paraguay. Así estaba establecido en lo legal. Nunca se le prometió que iba a ir hasta noviembre o se le cambiaron los planes en el camino", informó Gustavo Peralta.