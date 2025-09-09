Manco sorprendió al revelar quién será el próximo DT de la selección peruana: "Han conversado"

La selección peruana quedó fuera de la pelea por el repechaje rumbo al Mundial 2026, por lo que ahora buscará un triunfo por el honor ante Venezuela para ponerle fin a su proceso en las Eliminatorias Sudamericanas. La incertidumbre surge por conocer quién será el próximo DT al mando de la 'Bicolor' luego que finalice la etapa de Óscar Ibáñez.

En ese contexto, Reimond Manco sorprendió a más de uno al brindar nuevos detalles sobre quién podría asumir las riendas de la 'Blanquirroja', luego de los amistosos de octubre y noviembre, de cara al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

Reimond Manco reveló quién será el próximo DT de la selección peruana

En la última edición del programa 'Juego Cruzado', el exjotita se refirió al futuro de la selección peruana tras quedar fuera de la Copa del Mundo y, en especial, a la elección que deberá realizar el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, respecto al nuevo entrenador. En ese contexto, realizó una inesperada revelación.

De acuerdo con lo señalado por Reimond Manco, Ferrari ya tendría definido al reemplazante de Óscar Ibáñez, y sería uno de los técnicos más destacados de la Liga 1. Se trata de Néstor Gorosito, actual DT de Alianza Lima, con quien, según Manco, el directivo ya habría sostenido conversaciones.

Video: Denganche

"A mí me han dicho, y de muy buena fuente, que Jean Ferrari ya tiene su técnico: es Néstor Gorosito. La Federación no necesita que lo saquen ahora (de Alianza Lima), pero me dicen que ya han conversado", señaló.

Cabe resaltar que el 'Pipo' Gorosito ha tenido un notable desempeño desde su llegada la escuadra blanquiazul, siendo el principal artífice de las hazañas que han logrado a nivel internacional, dejando asombrados a todo el mundo. Este factor, podría haber sido decisivo para poder tomar la decisión.

¿Qué pasará con Óscar Ibáñez en la selección peruana?

De acuerdo con lo mencionado por el aún DT de la selección peruana, Óscar Ibáñez, en la última conferencia de prensa, su permanencia está decidida hasta final de año, ya que será él quien se encargue de dirigir en los amistosos de octubre y noviembre.

"El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos y, obviamente, le dijimos que sí. El respaldo de los jugadores se ve en la cancha, más allá de las dificultades", aseveró el estratega, confirmando su permanencia.