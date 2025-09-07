- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Turquía vs España
- América vs Deportivo Cali
- Italia vs. Turquía
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¿A qué hora juega Perú vs Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias?
Se confirmó la hora del partido de Perú contra Paraguay de este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima, por la última fecha de las Eliminatorias.
Se cierran las Eliminatorias para la Blanquirroja que no logró clasificar el Mundial 2026. Este martes 9 de septiembre juega Perú contra Paraguay en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 6:30 p. m. hora local / 8:30 p. m. hora de Asunción, válido a la jornada 18.
PUEDES VER: ¿Cómo se definirá el repechaje de las Eliminatorias sudamericanas entre Venezuela y Bolivia?
¿A qué hora juega Perú vs Paraguay?
El partido de Perú - Paraguay está programado para que inicie a parti de las 6:30 p. m. hora local / 8:30 p. m. hora de Asunción. Revisa los principales horarios en el mundo:
- Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.
- México: 5.30 p. m.
- Estados Unidos: 7.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 6.30 p. m. (Los Ángeles)
- España: 1.30 a.m. (viernes 5)
¿Cuándo juega Perú contra Paraguay?
Perú y Paraguay juegan este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Las entradas aún están disponibles.
Perú - Paraguay: así llegan ambas selecciones
Perú sin ninguna chance de ir al Mundial, buscará ganar para cerrar de la mejor manera este largo proceso eliminatorio. Además, se juega el honor y el agradecimiento al hincha que acompañó en todos los partidos, ya sea de local o visitante; sin embargo, la falta de gol es el principal factor que dejó a la Blanquirroja fuera de Norteamérica 2026.
En el último entrenamiento del domingo, Óscar Ibáñez probó una alineación con algunos cambios. Carlos Zambrano volvería al once titular en reemplazo de Luis Abram, además, Renato Tapia se perfila para sustituir a Sergio Peña. Finalemente, Joao Grimaldo también podría ser de la partida por Kenji Cabrera, quien esperará su momento en la banca.
Paraguay, que viene de asegurar la clasificación directa al Mundial, avisó que buscará cerrar la temporada con una victoria. Como se sabe y a falta de una jornada, la Albirroja se ubica sexto en la tabla de posiciones con 25 puntos, igualado con Colombia pero con menor diferencia de goles.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50