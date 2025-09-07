¿A qué hora juega Perú vs Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias?

Se cierran las Eliminatorias para la Blanquirroja que no logró clasificar el Mundial 2026. Este martes 9 de septiembre juega Perú contra Paraguay en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 6:30 p. m. hora local / 8:30 p. m. hora de Asunción, válido a la jornada 18.

¿A qué hora juega Perú vs Paraguay?

El partido de Perú - Paraguay está programado para que inicie a parti de las 6:30 p. m. hora local / 8:30 p. m. hora de Asunción. Revisa los principales horarios en el mundo:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 6.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 1.30 a.m. (viernes 5)

¿Cuándo juega Perú contra Paraguay?

Perú y Paraguay juegan este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Las entradas aún están disponibles.

Perú - Paraguay: así llegan ambas selecciones

Perú sin ninguna chance de ir al Mundial, buscará ganar para cerrar de la mejor manera este largo proceso eliminatorio. Además, se juega el honor y el agradecimiento al hincha que acompañó en todos los partidos, ya sea de local o visitante; sin embargo, la falta de gol es el principal factor que dejó a la Blanquirroja fuera de Norteamérica 2026.

En el último entrenamiento del domingo, Óscar Ibáñez probó una alineación con algunos cambios. Carlos Zambrano volvería al once titular en reemplazo de Luis Abram, además, Renato Tapia se perfila para sustituir a Sergio Peña. Finalemente, Joao Grimaldo también podría ser de la partida por Kenji Cabrera, quien esperará su momento en la banca.

Paraguay, que viene de asegurar la clasificación directa al Mundial, avisó que buscará cerrar la temporada con una victoria. Como se sabe y a falta de una jornada, la Albirroja se ubica sexto en la tabla de posiciones con 25 puntos, igualado con Colombia pero con menor diferencia de goles.