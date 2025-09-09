0
EN DIRECTO
Perú vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
EN VIVO
Venezuela vs Colombia ONLINE: definición del repechaje

Fallece futbolista de la selección colombiana previo a partido de Eliminatorias 2026

El fútbol colombiano está de luto. Una de las jóvenes promesas del balompié 'cafetero' perdió la vida en un accidente de tránsito.

Diego Medina
Fútbol colombiano de luto por el fallecimiento de Eder Valencia.
Fútbol colombiano de luto por el fallecimiento de Eder Valencia. | Foto: FCF
COMPARTIR

A los 16 años de edad, el futbolista colombiano, Eder Smic Valencia Ambuila, falleció a causa de un accidente de tránsito en su tierra natal. Este seleccionado de la escuadra 'cafetera', quien venía siendo considerado en la categoría sub 16, perdió la vida a poco de estampar su firma con New York Red Bulls de la MLS.

Venezuela y Colombia juegan por la fecha 18 de Eliminatorias Conmebol 2026.

PUEDES VER: Venezuela vs Colombia EN VIVO por Eliminatorias: dónde ver partido y a qué hora juegan HOY

Esta noticia llegó a los altos mandos de la Federación Colombia de Fútbol, previo al partido final de Eliminatorias 2026 ante Venezuela. El balompié de dicho país está de luto al perder a una de las grandes promesas que tenía dicha nación a sus cortos 16 años de edad.

Fallece Eder Valencia de la selección colombiana

Este delantero tenía gran proyección a su temprana edad, por lo que la Federación Colombiana ya lo tenía en la mira para un seguimiento constante en su carrera. Es por ello, que iniciaron con su convocatoria a la categoría sub 16, mientras destacaba con su actual club Academia Alemana Popayán.

El mismo elenco deportivo confirmó la noticia en sus redes sociales, dejando atónitos a sus fieles seguidores y gente que venía observando el gran rendimiento del atacante de 16 años.

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones"

Eder Valencia falleció a los 16 años de edad.

Desde Colombia, ciertos reportes revelan que este accidente involucró tres automóviles y una tractomula. Este lamentable suceso se dio en la Zona Franca, vía que conecta Puerto Tejada con Guachené, norte del Cauca, Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Prensa de Chile alerta sobre Perú y su nuevo DT: "Le quiere robar el entrenador a la selección chilena"

  2. Bayern Múnich definió futuro de Felipe Chávez tras no ser convocado con Perú: "Integrará..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano