Fallece futbolista de la selección colombiana previo a partido de Eliminatorias 2026

A los 16 años de edad, el futbolista colombiano, Eder Smic Valencia Ambuila, falleció a causa de un accidente de tránsito en su tierra natal. Este seleccionado de la escuadra 'cafetera', quien venía siendo considerado en la categoría sub 16, perdió la vida a poco de estampar su firma con New York Red Bulls de la MLS.

Esta noticia llegó a los altos mandos de la Federación Colombia de Fútbol, previo al partido final de Eliminatorias 2026 ante Venezuela. El balompié de dicho país está de luto al perder a una de las grandes promesas que tenía dicha nación a sus cortos 16 años de edad.

Fallece Eder Valencia de la selección colombiana

Este delantero tenía gran proyección a su temprana edad, por lo que la Federación Colombiana ya lo tenía en la mira para un seguimiento constante en su carrera. Es por ello, que iniciaron con su convocatoria a la categoría sub 16, mientras destacaba con su actual club Academia Alemana Popayán.

El mismo elenco deportivo confirmó la noticia en sus redes sociales, dejando atónitos a sus fieles seguidores y gente que venía observando el gran rendimiento del atacante de 16 años.

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones"

Eder Valencia falleció a los 16 años de edad.

Desde Colombia, ciertos reportes revelan que este accidente involucró tres automóviles y una tractomula. Este lamentable suceso se dio en la Zona Franca, vía que conecta Puerto Tejada con Guachené, norte del Cauca, Colombia.