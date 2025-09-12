Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver

Este sábado, Real Madrid irá hasta el Estadio Municipal de Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad en el partido válido por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. Todo iniciará a partir de las 09:15 horas de Perú o las 15:15 horas de España, además, puedes seguir EN DIRECTO el minuto a minuto por la señal exclusiva de ESPN y la plataforma streaming, Disney+ Premium.

Antesala del partido Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid llegará más que motivado al duelo contra los 'Txuri-Urdinak' luego de la valiosa victoria como local por 2-1 ante Mallorca. Los dirigidos por el técnico Xabi Alonso vive un auspicioso presente en la liga española, y ahora tendrán el complicado reto de tratar de sumar de a tres en condición de visitante, frente a un rival que buscará recuperarse en la tabla.

Real Madrid derrotó a Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu

En efecto, la Real Sociedad no pudo ganar en su más reciente duelo ante Oviedo, y terminó perdiendo por la mínima diferencia. La realidad que atraviesa el equipo de Sergio Francisco no es el mejor, puesto que, marchan en la décimo sexta casilla con 2 unidades, 7 puntos menos que su rival de turno.

A propósito de ello, su estratega y exfutbolista español habló a poco de este vital compromiso y no dudó en calificar al conjunto de 'Casa Blanca' como uno de los "mejores equipos del mundo". Así también, indicó que ya han venido estudiando a la perfección al cuadro 'Merengue' para hacerle frente a uno de los clubes más grandes de España.

"El Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, pero jugamos en casa y tenemos a nuestra afición apoyándonos. Tenemos que mejorar lo que hemos visto que hemos hecho mal. Son los mejores en las transiciones, así que tenemos que contrarrestarlos y limitarlos, y luego generar nuestras propias oportunidades", sostuvo.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Real Sociedad?

De acuerdo a la programación oficial de LaLiga, el duelo entre el Real Madrid vs Real Sociedad se disputará este sábado 13 de septiembre desde el mítico Estadio Municipal de Anoeta.

Real Madrid visitará a Real Sociedad por una nueva fecha de LaLiga

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad?

Real Sociedad y Real Madrid se verán las caras por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 a partir de las 09:30 horas locales de Perú y las 15:15 horas locales de España. Repasa la guía oficial de horarios en los demás países del mundo.

México: 08:15 horas

Perú: 09:15 horas

Ecuador: 09:15 horas

Colombia: 10:15 horas

Bolivia: 10:15 horas

Chile: 10:15 horas

Argentina: 11:15 horas

Brasil: 11:15 horas

Uruguay: 11:15 horas

Paraguay: 11:15 horas

España: 15:15 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad?

Disfruta EN DIRECTO de la transmisión del encuentro entre Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+ Premium en el Perú. Así también, desde España puedes seguir todas las incidencias en exclusiva por Movistar+, Amazon Prime Video, M+, LALIGATV, LaLigaTV Bar HD.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brasil

Canadá: TSN+, Amazon Prime Video

Chile: Disney+ Premium, ESPN Chile

Colombia: Disney+ Premium, ESPN

Ecuador: Disney+ Premium, ESPN

Internacional: Bet365

México: Sky+, Sky Sports Mexico

Paraguay: Disney+ Premium, ESPN

Perú: Disney+ Premium, ESPN

Uruguay: Disney+ Premium, ESPN

Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes

Venezuela: Disney+ Premium, inter, ESPN

España: Movistar+, Amazon Prime Video, M+, LALIGATV, LaLigaTV Bar HD

Real Madrid vs Real Sociedad: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Mbappé y Vinícius Jr.

Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Mbappé y Vinícius Jr. Real Sociedad: Remiro; Muñoz, Caleta-Car, Zubeldia, Aramburu; Marín, Gorrotxategi, Brais Méndez; Barrenetxea, Oyarzabal y Kubo.

Convocados del Real Madrid ante Real Sociedad

Real Madrid vs Real Sociedad: pronóstico y apuestas

Según las casas de apuestas, Real Madrid es favorito para ganar el partido ante Real Sociedad, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26.

Casas de Apuestas Real Sociedad Empate Real Madrid Betsson 5.40 4.45 1.58 Betano 5.50 4.40 1.62 Te Apuesto 5.59 3.98 1.61 Bet365 5.25 4.20 1.60 1XBET 5.53 4.35 1.65

Real Madrid: últimos 5 partidos

Real Madrid 2-1 Mallorca

Real Oviedo 0-3 Real Madrid

Real Madrid 1-0 CA Osasuna

PSG 4-0 Real Madrid

Real Madrid 3-2 Borussia Dortmund

Real Sociedad: últimos 5 partidos

Real Oviedo 1-0 Real Sociedad

Real Sociedad 2-2 Espanyol

Valencia 1-1 Real Sociedad

Real Madrid 2-0 Real Sociedad

Real Sociedad 3-2 Girona

Real Madrid vs Real Sociedad: últimos enfrentamientos

Real Madrid 2-0 Real Sociedad (LaLiga 2024/25)

Real Madrid 4-4 Real Sociedad (Copa del Rey 2024/25)

Real Sociedad 0-1 Real Madrid (Copa del Rey 2024/25)

Real Sociedad 0-2 Real Madrid (LaLiga 2024/25)

Real Sociedad 0-1 Real Madrid (LaLiga 2023/24)

Real Madrid 2-1 Real Sociedad (LaLiga 2023/24)

¿Dónde jugarán Real Madrid vs Real Sociedad?

El Estadio Municipal de Anoeta, ubicado en España, será el escenario principal para el partido que afrontarán Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 4 de LaLiga EA Sports 2025-26. Aquel recinto deportivo tiene capacidad para recibir un promedio de 40.000 hinchas.