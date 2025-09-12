- Hoy:
Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver
Real Madrid va por un nuevo triunfo ante Real Sociedad este sábado por la fecha 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio Municipal de Anoeta. El partido irá EN VIVO por ESPN.
Este sábado, Real Madrid irá hasta el Estadio Municipal de Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad en el partido válido por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. Todo iniciará a partir de las 09:15 horas de Perú o las 15:15 horas de España, además, puedes seguir EN DIRECTO el minuto a minuto por la señal exclusiva de ESPN y la plataforma streaming, Disney+ Premium.
PUEDES VER: ¿Batacazo? Gareca en la mira de selección que quedó fuera del Mundial 2026: "Principalmente..."
Antesala del partido Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid llegará más que motivado al duelo contra los 'Txuri-Urdinak' luego de la valiosa victoria como local por 2-1 ante Mallorca. Los dirigidos por el técnico Xabi Alonso vive un auspicioso presente en la liga española, y ahora tendrán el complicado reto de tratar de sumar de a tres en condición de visitante, frente a un rival que buscará recuperarse en la tabla.
Real Madrid derrotó a Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu
En efecto, la Real Sociedad no pudo ganar en su más reciente duelo ante Oviedo, y terminó perdiendo por la mínima diferencia. La realidad que atraviesa el equipo de Sergio Francisco no es el mejor, puesto que, marchan en la décimo sexta casilla con 2 unidades, 7 puntos menos que su rival de turno.
A propósito de ello, su estratega y exfutbolista español habló a poco de este vital compromiso y no dudó en calificar al conjunto de 'Casa Blanca' como uno de los "mejores equipos del mundo". Así también, indicó que ya han venido estudiando a la perfección al cuadro 'Merengue' para hacerle frente a uno de los clubes más grandes de España.
"El Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, pero jugamos en casa y tenemos a nuestra afición apoyándonos. Tenemos que mejorar lo que hemos visto que hemos hecho mal. Son los mejores en las transiciones, así que tenemos que contrarrestarlos y limitarlos, y luego generar nuestras propias oportunidades", sostuvo.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Real Sociedad?
De acuerdo a la programación oficial de LaLiga, el duelo entre el Real Madrid vs Real Sociedad se disputará este sábado 13 de septiembre desde el mítico Estadio Municipal de Anoeta.
Real Madrid visitará a Real Sociedad por una nueva fecha de LaLiga
¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad?
Real Sociedad y Real Madrid se verán las caras por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 a partir de las 09:30 horas locales de Perú y las 15:15 horas locales de España. Repasa la guía oficial de horarios en los demás países del mundo.
- México: 08:15 horas
- Perú: 09:15 horas
- Ecuador: 09:15 horas
- Colombia: 10:15 horas
- Bolivia: 10:15 horas
- Chile: 10:15 horas
- Argentina: 11:15 horas
- Brasil: 11:15 horas
- Uruguay: 11:15 horas
- Paraguay: 11:15 horas
- España: 15:15 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad?
Disfruta EN DIRECTO de la transmisión del encuentro entre Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+ Premium en el Perú. Así también, desde España puedes seguir todas las incidencias en exclusiva por Movistar+, Amazon Prime Video, M+, LALIGATV, LaLigaTV Bar HD.
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brasil
- Canadá: TSN+, Amazon Prime Video
- Chile: Disney+ Premium, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN
- Internacional: Bet365
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Paraguay: Disney+ Premium, ESPN
- Perú: Disney+ Premium, ESPN
- Uruguay: Disney+ Premium, ESPN
- Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
- Venezuela: Disney+ Premium, inter, ESPN
- España: Movistar+, Amazon Prime Video, M+, LALIGATV, LaLigaTV Bar HD
Real Madrid vs Real Sociedad: alineaciones posibles
- Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Mbappé y Vinícius Jr.
- Real Sociedad: Remiro; Muñoz, Caleta-Car, Zubeldia, Aramburu; Marín, Gorrotxategi, Brais Méndez; Barrenetxea, Oyarzabal y Kubo.
Convocados del Real Madrid ante Real Sociedad
Real Madrid vs Real Sociedad: pronóstico y apuestas
Según las casas de apuestas, Real Madrid es favorito para ganar el partido ante Real Sociedad, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26.
|Casas de Apuestas
|Real Sociedad
|Empate
|Real Madrid
|Betsson
|5.40
|4.45
|1.58
|Betano
|5.50
|4.40
|1.62
|Te Apuesto
|5.59
|3.98
|1.61
|Bet365
|5.25
|4.20
|1.60
|1XBET
|5.53
|4.35
|1.65
Real Madrid: últimos 5 partidos
- Real Madrid 2-1 Mallorca
- Real Oviedo 0-3 Real Madrid
- Real Madrid 1-0 CA Osasuna
- PSG 4-0 Real Madrid
- Real Madrid 3-2 Borussia Dortmund
Real Sociedad: últimos 5 partidos
- Real Oviedo 1-0 Real Sociedad
- Real Sociedad 2-2 Espanyol
- Valencia 1-1 Real Sociedad
- Real Madrid 2-0 Real Sociedad
- Real Sociedad 3-2 Girona
Real Madrid vs Real Sociedad: últimos enfrentamientos
- Real Madrid 2-0 Real Sociedad (LaLiga 2024/25)
- Real Madrid 4-4 Real Sociedad (Copa del Rey 2024/25)
- Real Sociedad 0-1 Real Madrid (Copa del Rey 2024/25)
- Real Sociedad 0-2 Real Madrid (LaLiga 2024/25)
- Real Sociedad 0-1 Real Madrid (LaLiga 2023/24)
- Real Madrid 2-1 Real Sociedad (LaLiga 2023/24)
¿Dónde jugarán Real Madrid vs Real Sociedad?
El Estadio Municipal de Anoeta, ubicado en España, será el escenario principal para el partido que afrontarán Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 4 de LaLiga EA Sports 2025-26. Aquel recinto deportivo tiene capacidad para recibir un promedio de 40.000 hinchas.
