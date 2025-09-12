- Hoy:
¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad, qué canal transmite y dónde ver LaLiga?
Real Madrid vs Real Sociedad se enfrentarán desde el Estadio Anoeta, en el partido que corresponde a la cuarta fecha de LaLiga de España
Real Madrid asume la cuarta jornada de LaLiga española enfrentando a Real Sociedad, este sábado 13 de septiembre desde el Estadio Anoeta, a las 9.15 a. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano, mientras que en España iniciará a las 4.15 p. m. La transmisión del enfrentamiento estará a cargo de ESPN en el territorio sudamericano y vía Movistar+ en España. Sigue cómo y dónde ver el duelo.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Real Madrid vs Real Sociedad, válido por la fecha 4 de LaLiga.
- Perú, Colombia, Ecuador: 1.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 2.30 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3.30 p. m.
- México: 12.30 p. m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 2.30 p. m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 12.30 p. m.
- España: 7.30 p m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO?
La transmisión oficial del partido de Real Madrid vs Real Sociedad estará a cargo de las señales internaciones como ESPN en Sudamérica y Movistar+ en España.
¿En qué canal ver transmisión del Real Madrid vs Real Sociedad?
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Canadá: TSN+, Amazon Prime Video
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- Cuba: Tele Rebelde
- República Dominicana: Sky Sports Norte
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Francia: beIN SPORTS CONNECT, FreemyCANAL, beIN Sports 2
- Alemania: DAZN Deutschland, Amazon Prime Video
- Italia: DAZN Italia
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Panamá: Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Puerto Rico: NAICOM, ESPN Deportes
- España: Movistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- EE. UU.: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia.
Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga
Real Madrid se medirá ante Real Sociedad con la consigna de mantener su invicto en la competencia española, pues en lo que va de la liga, se encuentra primero en la clasificación, al sumar el puntaje perfecto con nueve unidades de las nueve que disputó.
En la fecha anterior, los de Xavi Alonso ganaron por 2-1 a Mallorca, y antes ya había superado a Real Oviedo con goleada de 3-0, mientras que en su debut de la temporada vencieron a Osasuna por la mínima diferencia (1-0).
Por su lado, Real Sociedad está en una situación opuesta a los 'merengues', pues apenas consiguió dos empates (frente a Espanyol y Valencia) y el otro duelo perdió (ante Real Oviedo). Por lo que, se encuentra en el puesto 16 con una sola unidad.
