Universitario de Deportes ganó 7-1 y será campeón de la Liga si vence a dos rivales claves

Universitario de Deportes está enfocado en vencer a FBC Melgar y en salir campeón de la Liga 1, pero este no sería su único objetivo a fin de año, ya que la delegación crema Sub-18 se encuentra muy cerca del salir campeón de la Liga Nacional de la categoría. Es por eso que lograron golear con contundencia a su rival de turno en su último encuentro.

Universitario a dos rivales de ser campeón de la Liga

Universitario goleó 7-1 a Cienciano del Cusco en Campo Mar "U", Lurín, en los cuartos de final de la Liga Nacional Sub-18 y logró clasificar a las semifinales de dicho torneo.

Junior Díaz, Adrián Cáceres, Hiroshi Mejía, Díaz, Loayza y Osorio fueron los goleadores de Universitario de Deportes para darle la ansiada clasificación y estar a solo cuatro partidos claves para coronarse campeones del campeonato Sub-18.

Universitario de Deportes ganó 7-1 a Cienciano y clasificó a las semifinales de la Liga Nacional Sub-18. Foto: Universitario.

Ahora, Universitario deberá enfrentar a Alianza Lima en las semifinales de la Liga Nacional Sub-18. Este sería el primer clásico del fútbol peruano en esta categoría y se definirá en duelos de ida y vuelta.

El ganador de este gran clásico juvenil se clasificará para la final de dicha competición y enfrentará un importante duelo de ida y vuelta. Los posibles rivales del cuadro crema en caso de ganar están entre Melgar, Cristal o Cusco FC.

Universitario y su premio si logra ganar la Liga Nacional Sub-18

Es importante mencionar que en caso Universitario de Deportes se corone campeón de la Liga Nacional Sub-18, logrará clasificarse a la Copa Libertadores Sub-20 y obtendrá un cupo en la Liga 3 en caso de no tener representación en este certamen.