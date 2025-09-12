0

Universitario de Deportes ganó 7-1 y será campeón de la Liga si vence a dos rivales claves

Universitario de Deportes goleó a un club histórico y ahora se encuentra a solo dos rivales claves de consagrarse campeón de la Liga, para sorpresa de los hinchas del fútbol peruano.

Luis Blancas
Universitario goleó 7-1 y podría salir campeón de la Liga si vence a dos clubes
Universitario goleó 7-1 y podría salir campeón de la Liga si vence a dos clubes | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes está enfocado en vencer a FBC Melgar y en salir campeón de la Liga 1, pero este no sería su único objetivo a fin de año, ya que la delegación crema Sub-18 se encuentra muy cerca del salir campeón de la Liga Nacional de la categoría. Es por eso que lograron golear con contundencia a su rival de turno en su último encuentro.

Universitario perdió 5-0 en importante torneo internacional

PUEDES VER: Universitario perdió goleado 5-0 en importante torneo internacional y quedó humillado

Universitario a dos rivales de ser campeón de la Liga

Universitario goleó 7-1 a Cienciano del Cusco en Campo Mar "U", Lurín, en los cuartos de final de la Liga Nacional Sub-18 y logró clasificar a las semifinales de dicho torneo.

Junior Díaz, Adrián Cáceres, Hiroshi Mejía, Díaz, Loayza y Osorio fueron los goleadores de Universitario de Deportes para darle la ansiada clasificación y estar a solo cuatro partidos claves para coronarse campeones del campeonato Sub-18.

universitario

Universitario de Deportes ganó 7-1 a Cienciano y clasificó a las semifinales de la Liga Nacional Sub-18. Foto: Universitario.

Ahora, Universitario deberá enfrentar a Alianza Lima en las semifinales de la Liga Nacional Sub-18. Este sería el primer clásico del fútbol peruano en esta categoría y se definirá en duelos de ida y vuelta.

El ganador de este gran clásico juvenil se clasificará para la final de dicha competición y enfrentará un importante duelo de ida y vuelta. Los posibles rivales del cuadro crema en caso de ganar están entre Melgar, Cristal o Cusco FC.

Universitario y su premio si logra ganar la Liga Nacional Sub-18

Es importante mencionar que en caso Universitario de Deportes se corone campeón de la Liga Nacional Sub-18, logrará clasificarse a la Copa Libertadores Sub-20 y obtendrá un cupo en la Liga 3 en caso de no tener representación en este certamen.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. ¡Batacazo! FPF oficializó al flamante entrenador de la selección peruana: "Un nuevo capítulo"

  2. Tristeza en Matute: Alianza Lima perdió 4-3 por penales en el torneo de la Conmebol

  3. FPF anunció salida de Ibáñez y mencionó al nuevo DT de la selección peruana: "Una nueva era"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano