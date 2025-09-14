Jhonny Vidales señaló al responsable de la derrota de Melgar vs Universitario: "Esto es de..."

Universitario de Deportes venció 2-1 a FBC Melgar en la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Esta derrota significó que el equipo crema se consolide como líder absoluto del segundo campeonato del año, mientras que el equipo arequipeño ve frustrados sus sueños de alcanzar el campeonato. Ante esta situación, Jhonny Vidales señaló al verdadero responsable de estas duras derrotas.

Al término del encuentro entre Melgar vs Universitario, Jhonny Vidales fue entrevistado por las pantallas de L1MAX, donde lo felicitaron por el gol que lo reivindica como uno de los goleadores de la liga nacional y le consultaron sobre sus sentimientos tras perder el encuentro de local ante el conjunto merengue.

Video: L1MAX

"Es lo de menos (ser goleador de la Liga 1). Nos planteamos ganar para pelear arriba y no se nos dio. Fue un partido reñido, pero yo creo que pudimos hacer un mejor partido. Me hubiese gustado un triunfo", declaró en primera instancia.

Por otro lado, se sinceró y reconoció que Melgar quedó lejos de los primeros lugares del Torneo Clausura, pero dejó en claro que en el fútbol peruano todo puede pasar y buscarán el milagro.

"Estamos lejos ahora, pero no podemos agachar la cabeza. Esto es fútbol y todo puede suceder. Ahora vamos a concentrarnos en Garcilaso y en todo lo que implica ese partido", manifestó.

Jhonny Vidales responsabilizó al equipo completo de Melgar por no sostener victorias

Luego, Vidales manifestó su amargura por no sostener los resultados cuando se encuentran ganando al principio del partido, lo mismo que le sucedió ante Universitario esta jornada del Torneo Clausura. Además, responsabilizó al equipo completo y buscarán mejorar eso.

"A seguir trabajando, creo que esto es de todos. Hay que mantenernos más concentrados. Estamos luchando, pero no estamos teniendo éxito", expresó de manera contundente.