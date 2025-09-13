De ser insultado en Universitario de Deportes a convertirse en figura en el fútbol de Portugal

Universitario de Deportes tenía dentro de sus filas a Diego Dorregaray como el flamante delantero de la temporada 2024, pero debido a su bajo rendimiento, los hinchas cremas no lo querían. No obstante, en la actualidad, el ariete argentino está siendo elegido como el mejor del partido en el fútbol portugués

Diego Dorregaray pasó de ser insultado en Universitario a ser figura en Portugal

Dorregaray juega actualmente en el Farense de la segunda división de Portugal y anotó su primer gol entrando desde la zona de suplentes contra Leixoes en la jornada 5 del campeonato.

El exjugador de Universitario entró a los 66 minutos del segundo tiempo por Jaiminho, luego solo le bastó 6 minutos en la cancha para anotar el primero del encuentro.

Además, Diego Dorregaray generó una asistencia para que Farense logre vencer por 2 a 0 a Leixoes y así obtener su segunda victoria de la temporada.

Acabado el encuentro, la organización de la Liga Portugal 2 le entregó el premio al mejor jugador del partido a Dorregaray por su excelente rendimiento en el Farense vs Leixoes, al anotar un gol importante y asistir a un compañero para la segunda anotación.

Video: Gian Franco Zelaya

Además, fue entrevistado y dejó palabras de aliento hacia sus compañeros y cómo se siente al vivir este momento con su club en Portugal, ya que, como se sabe anteriormente, no le había ido muy bien en Universitario, lo que hizo que los hinchas pidieran su salida a mitad de temporada.

"La verdad, muy contento por el premio. No es fácil entrar desde la banca, pero uno se prepara siempre para jugar cuando le toca, así que nada, contento por el grupo en una cancha muy difícil", comenzó.

"Nos merecíamos este triunfo porque lo veníamos buscando, muy contento por los chicos y por el premio (mejor jugador del partido)", concluyó.