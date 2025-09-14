Malas noticias para Universitario: se reveló la fuerte lesión que sufrió Anderson Santamaría

Universitario consiguió un triunfo clave por 2-1 frente a Melgar en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, la victoria no fue completa, ya que en el encuentro perdieron a uno de sus futbolistas más importantes: Anderson Santamaría. El defensa tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo y ahora se reveló la fuerte lesión que sufrió.

Resulta que, a los 24 minutos del primer tiempo el zaguero nacional quiso anticipar a su rival en una disputa de balón y terminó lesionándose en su tobillo derecho. Una lesión que le impidió ponerse nuevamente en pie y provocó que abandone el campo entre lágrimas y fuera sustituido por César Inga.

Así fue la lesión de Anderson Santamaría ante Melgar.

¿Qué lesión sufrió Anderson Santamaría con Universitario?

Luego del pitazo final, el reconocido periodista Gustavo Peralta indicó cual es el primer diagnóstico que recibió el defensa de Universitario. Según informó, Anderson Santamaría habría sufrido un esguince en su tobillo derecho, lo que le impidió seguir en el campo.

“Como informamos en la transmisión, el área médica de Universitario considera que lo de Anderson Santamaría es un esguince", mencionó el citado periodista deportivo en su cuenta de 'X'. No obstante, cabe resaltar que el defensa será sometido a exámenes para diagnosticar con exactitud la gravedad de su lesión.

Anderson Santamaría sufrió un esguince ante Melgar.

No obstante, todo apunta a que el defensa será baja confirmada para el próximo compromiso de Universitario en el Torneo Clausura 2025. Una ausencia que pesará en el equipo, ya que desde su llegada Santamaría había mostrado toda su jerarquía y solidez en la zaga crema.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura

Universitario de Deportes ahora deberá afrontar su fecha de descanso y recién volverá al ruedo el sábado 20 de septiembre ante UTC de Cajamarca. Este duelo está programado para disputarse en el Estadio Mansiche de Trujillo.