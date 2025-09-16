Universitario a un paso de pactar partido contra Barcelona de España: fecha y todos los detalles

¡Sorpresa monumental! Universitario de Deportes no solo se quedaría con el recuerdo de haber enfrentado a Inter Miami de Lionel Messi en su recinto deportivo, sino que ahora se pactaría un amistoso internacional ante Barcelona de España. Un cotejo que millones de hinchas aspiran al ver que las máximas figuras del cuadro 'culé' pisarán nuestro país.

Según pudo informar el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, todo está avanzado para que se anuncie oficialmente el amistoso internacional entre Universitario vs Barcelona en el Estadio Monumental de Ate. El mismo empresario que gestionó la llegada de Inter Miami al Perú viajó a España para pactar un nuevo encuentro en dicho recinto.

En primera instancia, se estimaba que las coordinaciones en España iban por un amistoso entre las Leyendas de Real Madrid vs Leyendas de Barcelona, pero finalmente se va avanzando el duelo del primer equipo de Barcelona ante el actual bicampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes.

"El mismo empresario que trajo a Inter Miami para jugar con la U, está preparando un nuevo evento. La idea es que venga el BARCELONA con su primer equipo a jugar contra la U", informó Gustavo Peralta.

Fecha del Universitario vs Barcelona

Si bien no hay un anuncio oficial por parte de Universitario, Barcelona o la empresa de eventos; se pudo conocer que el choque entre ambas escuadras se llevaría a cabo en la quincena de diciembre del 2025. La idea es que se afronte luego del calendario de la Liga 1, así como un espacio en la programación europea para los 'blaugranas'.

Se estima que próximamente se den más detalles como el horario, precio de entradas y/o actividades durante la antesala y post partido. Millones de hinchas aguardan este choque, el cual sería único e histórico para la delegación crema.