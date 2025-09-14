Universitario ganó 2-1, es líder absoluto de la Liga y le saca 8 puntos a Alianza Lima

0
Universitario vs. Melgar EN VIVO desde Arequipa
Universitario de Deportes consiguió una victoria contundente que lo afianza como único líder de la Liga, ampliando a ocho puntos su ventaja sobre Alianza Lima, su eterno rival.

Luis Blancas
Universitario de Deportes continúa en la búsqueda de ganar la Liga 1, logrando grandes victorias en el Torneo Clausura. Sin embargo, no es su único objetivo en el año, ya que su equipo en la Liga 3 también lidera su campeonato con importantes triunfos y se encuentra en la primera posición por encima de su principal rival, Alianza Lima.

Universitario venció 2-1 a Juventus de Huamachuco en la quinta fecha de la Fase Final de la Liga 3, consolidándose como líder absoluto sobre Alianza, su rival de turno, y Deportivo Lute.

Universitario ganó 2-1 a Juventus de Huamachuco por la Fase Final de la Liga 3.

Los goleadores cremas fueron Eduardo Urtecho y Jorge Agüero, quienes le dieron el contundente triunfo a los merengues, ilusionándose así con el título nacional de su categoría.

Con esta victoria, Universitario de Deportes sumó 15 puntos, es líder del grupo B, le sacó 8 puntos de ventaja a Alianza Lima y ya tiene asegurado su pase a los cuartos de final de la Liga 3.

Rival de Universitario en los cuartos de final de la Liga 3

El rival de Universitario en la siguiente instancia será el segundo lugar del Grupo A, tras quedar como primero del Grupo B. Su próximo contrincante en los cuartos de final podría ser Unión Huaral, CNI, Juventud Cautivo de Piura o Santo Domingo de Chachapoyas.

Tabla de posiciones: Grupo B Liga 3 2025

Grupo BPJDGPUNTOS
1. Universitario de Deportes*5+615
2. Alianza Lima4+17
3. Juventus de Huamachuco**5-34
4. Deportivo Lute4-43
  • *Universitario de Deportes comenzó la Fase Final con 2 puntos de bonificación, tras haber finalizado en el primer lugar de su grupo en la Fase Regional.
  • **Juventus FC inició esta etapa con 1 punto de bonificación, al quedar segundo en su grupo.

Resultados del Grupo B - Liga 3

  • Universitario de Deportes 2-1 Juventus de Huamachuco
  • Alianza Lima - Deportivo Lute de Chiclayo (14/09 a las 15:00 p.m.)

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

