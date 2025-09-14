- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Melgar vs Universitario
- Cusco vs Cristal
- Alianza Lima
- Barcelona vs Valencia
- Emelec vs Barcelona
- Rosario Central vs Boca Juniors
- Manchester City vs Manchester United
- Mundial de desayunos
Universitario ganó 2-1, es líder absoluto de la Liga y le saca 8 puntos a Alianza Lima
Universitario de Deportes consiguió una victoria contundente que lo afianza como único líder de la Liga, ampliando a ocho puntos su ventaja sobre Alianza Lima, su eterno rival.
Universitario de Deportes continúa en la búsqueda de ganar la Liga 1, logrando grandes victorias en el Torneo Clausura. Sin embargo, no es su único objetivo en el año, ya que su equipo en la Liga 3 también lidera su campeonato con importantes triunfos y se encuentra en la primera posición por encima de su principal rival, Alianza Lima.
PUEDES VER: De ser insultado en Universitario de Deportes a convertirse en figura en el fútbol de Portugal
Universitario ganó, es líder de la Liga y le sacó puntos de ventaja a Alianza Lima
Universitario venció 2-1 a Juventus de Huamachuco en la quinta fecha de la Fase Final de la Liga 3, consolidándose como líder absoluto sobre Alianza, su rival de turno, y Deportivo Lute.
Universitario ganó 2-1 a Juventus de Huamachuco por la Fase Final de la Liga 3.
Los goleadores cremas fueron Eduardo Urtecho y Jorge Agüero, quienes le dieron el contundente triunfo a los merengues, ilusionándose así con el título nacional de su categoría.
Con esta victoria, Universitario de Deportes sumó 15 puntos, es líder del grupo B, le sacó 8 puntos de ventaja a Alianza Lima y ya tiene asegurado su pase a los cuartos de final de la Liga 3.
Rival de Universitario en los cuartos de final de la Liga 3
El rival de Universitario en la siguiente instancia será el segundo lugar del Grupo A, tras quedar como primero del Grupo B. Su próximo contrincante en los cuartos de final podría ser Unión Huaral, CNI, Juventud Cautivo de Piura o Santo Domingo de Chachapoyas.
Tabla de posiciones: Grupo B Liga 3 2025
|Grupo B
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario de Deportes*
|5
|+6
|15
|2. Alianza Lima
|4
|+1
|7
|3. Juventus de Huamachuco**
|5
|-3
|4
|4. Deportivo Lute
|4
|-4
|3
- *Universitario de Deportes comenzó la Fase Final con 2 puntos de bonificación, tras haber finalizado en el primer lugar de su grupo en la Fase Regional.
- **Juventus FC inició esta etapa con 1 punto de bonificación, al quedar segundo en su grupo.
Resultados del Grupo B - Liga 3
- Universitario de Deportes 2-1 Juventus de Huamachuco
- Alianza Lima - Deportivo Lute de Chiclayo (14/09 a las 15:00 p.m.)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50