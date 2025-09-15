Mr. Peet y el contundente comentario sobre el liderato de Universitario: "Es el equipo más..."
Universitario se consagra como único líder del Clausura y Acumulado, por lo que Mr. Peet no dejó pasar la oportunidad de hablar fuerte sobre los cremas.
El último domingo se completó de jugar la jornada 8 de Clausura. Uno de los resultados más comentados fue el triunfo de Universitario sobre Melgar en Arequipa. Este resultado permite a los cremas ser el único puntero del Acumulado Liga 1 y de este segundo torneo del año. En esa línea, Mr. Peet decidió hablar fuerte y claro sobre los merengues.
PUEDES VER: Pésimas noticias para Universitario: se reveló la fuerte lesión que sufrió Anderson Santamaría
¿Qué dijo Peter Arévalo? Para el polémico periodista, la 'U' es el principal candidato a ganar el título del Clausura, por ende, ser campeón nacional de forma directa y salvo una catástrofe, la Liga 1 se podría definir en playoffs, pero, mientras tanto, todo apunta y está encaminado a un nuevo título merengue.
"Universitario se hace dueño del Clausura y se perfila como el ganador del torneo nacional. Es el equipo más sólido. No encuentra fisuras. Tendría que caerse muy feo para que no sea ganador del Clausura", puntualizó el periodista deportivo en su programa "Madrugol con Mr. Peet".
"El local en el primer tiempo pareció Universitario. Desde todo punto de vista. Técnicamente y físicamente. Repite, un Melgar me llamó la atención que no esté Martínez, Horzán, pero es el equipo de Juan Reynoso", añadió Peter Arévalo.
En otro momento de su programa, Arévalo señaló el gran acierto de Jorge Fossati en su planteamiento contra Melgar. Según su análisis, el cambio en el once titular fue clave para sacar un triunfo en la altura. "Le hizo bien a la U que Fossati se la juegue por Jairo Vélez en reemplazo de Edison Flores, que hace bastante rato no está en un buen nivel".
Próximos partidos de Universitario
- Fecha 9: descansa (le tocaba con Binacional)
- Fecha 10: UTC vs Universitario
- Fecha 11: Universitario vs Cusco
- Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario
- Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario
- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho
- Fecha 16: ADT vs Universitario
- Fecha 17: descansa
- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario
