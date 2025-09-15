Futbolista de Universitario reveló que recibió una oferta de Alianza Lima: "Me convenció..."
Jugador que actualmente forma parte de la plantilla de Universitario de Deportes reveló que recibió una oferta formal de Alianza Lima y sus declaraciones sorprenderá a más de un hincha crema.
Universitario de Deportes tiene dentro de su plantilla a un jugador valioso que estuvo en la mira de Alianza Lima y ahora reveló que el club íntimo realizó una oferta por él previo al Torneo Clausura. Estamos hablando de Jesús Castillo, actual volante del conjunto merengue, que hoy destaca en la Liga 1.
Jesús Castillo, jugador de Universitario, reveló que recibió oferta de Alianza Lima
En la conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Jesús Castillo fue consultado sobre el rumor que circulaba antes de concretar su llegada a Universitario. Se mencionaba la posibilidad de su fichaje por Alianza Lima en el mercado de pases a mitad de año.
Jesús Castillo reveló que Alianza Lima ofertó por él, pero decidió firmar por Universitario de Deportes.
En sus declaraciones, Castillo mencionó que Jorge Fossati fue quien lo persuadió para unirse a Universitario de Deportes en lugar de Alianza Lima, a pesar de contar con una oferta formal. Asimismo, aclaró que no la llegó a ver, ya que esa responsabilidad recae en su representante.
"Creo que sí hubo una oferta formal de Alianza Lima. No la llegué a ver. Pero conozco al 'profe' Fossati, me llamó y me convenció", afirmó el mediocampista de la selección peruana.
