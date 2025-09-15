Fossati dio firme respuesta a Zambrano tras polémica declaración contra Universitario: "Él sabe..."

Carlos Zambrano desató la polémica luego de arremeter contra Universitario luego que la Comisión Disciplinaria de la FPF definiera sancionarlo por sus acciones en el clásico. Tras ello, diversas figuras cremas salieron a responder al defensa y uno de ellos fue el DT Jorge Fossati, quien no dudó en responder de forma rotunda al 'Kaiser'.

Luego de la victoria ante Melgar en el Torneo Clausura, el plantel crema regresó de inmediato a Lima para retomar los entrenamientos. En su llegada al aeropuerto, el técnico de la 'U' fue abordado por el programa 'Entre Bolas', que no dudó en consultarle sobre las recientes declaraciones de Carlos Zambrano.

Al respecto, el 'Nonno' evitó entrar en la polémica y prefirió mostrarse conciliador, resaltando el gran aprecio que siente por el defensa de Alianza Lima. Sin embargo, también dejó una curiosa opinión sobre el ‘Kaiser’.

Video: Entre Bolas

“Lo aprecio mucho a Carlos Zambrano. Él sabe manejarse en ese mundo de la polémica, yo no, no sé y se lo dejo a él”, afirmó el estratega para las cámaras de Entre Bolas y los demás medios presentes.

Carlos Zambrano criticó a Universitario tras las sanciones por el clásico

La polémica tras el clásico sigue viva luego de que la Comisión Disciplinaria de la FPF sancionara a varios integrantes de la delegación de Alianza Lima. Por lo que, tras la salida de los entrenamientos del domingo 14 de septiembre, Carlos Zambrano criticó el accionar de Universitario de grabarlos en su estadía en el Monumental.

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no sigan quejándose de nosotros. Parecemos niñas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado (por Universitario)", dijo tajante.

¿Qué sanciones impuso la Comisión Disciplinaria?

Luego de que analizaran imágenes tras el clásico del fútbol peruano, la Comisión Disciplinaria impuso una sanción de 6 fechas contra Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Por el lado de Universitario, el mismo castigo se le impuso a Rodrigo Ureña.

Estas sanciones fueron apeladas por ambos clubes, aunque el Tribunal de Apelaciones de la FPF decidió ratificarlas. De esta forma, los jugadores y el DT de Alianza Lima deberán cumplir sus fechas de suspensión.