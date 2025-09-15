Rebagliati reveló si Fossati usa la argolla en Universitario por no sentar a Corzo: "Dicen..."

Universitario de Deportes logró ganar 2-1 a FBC Melgar en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 con un novedoso once que generó molestia en los hinchas por colocar a Aldo Corzo en vez de César Inga, momentos previos. Sin embargo, el cuadro merengue ganó, pero Diego Rebagliati salió al frente para revelar si realmente existe la argolla en el equipo merengue bajo el mando de Jorge Fossati.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda dio fuerte mensaje a Zambrano tras declaraciones contra Universitario: "No sirve..."

Rebagliati reveló si Fossati usa la argolla en Universitario por Corzo y Williams Riveros

A través de su programa llamado 'D&T', conducido junto a Talía Azcárate, Diego Rebagliati respondió a la duda de los hinchas que comentan si Jorge Fossati usa la argolla al no sentar a Aldo Corzo al usarlo en una posición inédita cuando ese puesto le correspondía a César Inga.

"Algunos dicen 'la argolla con Corzo...', no es argolla, es manejar un plantel donde tienes líderes, tienes capitanes, y no puedes de la noche a la mañana decirle a Corzo que no juega nunca más. Además, lo sentó en el clásico, no en cualquier partido. Eso sostenerlo en el tiempo es difícil y vas encontrando los momentos; Riveros termina entrando y dándote el triunfo", manifestó de forma contundente.

Video: Jesús Alzamora

Las palabras de Rebagliati reafirman que Jorge Fossati no tiene preferencias y que todo es a nivel táctico para sacar adelante el partido, ya que, en su opinión, Corzo y Williams Riveros son jugadores fundamentales en el once inicial para llevar a Universitario a una victoria, tal como sucedió contra Melgar.

Además, Rebagliati también informó que en los entrenamientos Aldo Corzo y Williams Riveros son jugadores clave, lo que hace brillar a los ojos de Fossati. Seguramente también pensó en que César Inga venía de estar dos semanas sin el equipo, por lo que necesitaba un descanso y supo administrar los tiempos para cada jugador de la plantilla merengue.

"Riveros en los entrenamientos te debe de comer vivo, y Aldo también. Entonces Fossati habrá pensado 'Inga viene de la selección, dos semanas no ha entrenado'. Como Inga puede jugar en un montón de posiciones, al final siempre va a entrar. A la larga, todavía va a pagar el precio de ser más nuevo en el plantel, y Fossati va a tener que administrar los minutos", dijo tajante.

"La alineación inicial de la 'U' tiene que ver con algo que el hincha sigue sin darle tanta 'bola', que es el equilibrio del vestuario. Sentar a Riveros y Corzo fue una jugada valiente en el clásico. Le sale bien a Fossati, pero no es sostenible en el tiempo, porque ambos han tenido un par de malos partidos, pero son tipos muy pesados en el día a día para tenerlos de suplentes", concluyó.

En conclusión, Diego Rebagliati manifestó que Jorge Fossati tiene muy por encima a Williams Riveros y Aldo Corzo como los líderes y capitanes de Universitario de Deportes, por lo que es casi imposible tenerlos en la banca, a pesar de estarlo contra Alianza Lima. Además, ha sabido administrar a todos los jugadores para brindarles minutos en los juegos clave.