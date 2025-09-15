Jesús Castillo reveló la potente razón por la que fichó por Universitario: "Es un equipo..."

Universitario de Deportes tiene como objetivo ser tricampeón de la Liga 1 este 2025 y dio un paso importante para ello ganado el Torneo Apertura. Sin embargo, el club de Ate no quiso dormirse en sus laureles y por eso dio el golpe del mercado de pases al fichar al ex Sporting Cristal, Jesús Castillo, quien reveló la razón por la que decidió estampar su firma con los cremas.

El volante defensivo fue entrevistado por RPP y cuando le consultaron sobre su llegada a la 'U', no tuvo reparos al asegurar que aceptó la propuesta merengue porque es un equipo grande y donde existe la presión de ganar siempre, cosa que le llama la atención como futbolista.

"La verdad me convenció mucho que la 'U' es un equipo grande. A mí me gusta jugar con presión, soy un jugador que le gusta tener que jugar con los dientes apretados todo el partido, sabiendo que tienes que ganar sí o sí y es algo que a mí me llama del fútbol. Es por eso que llegué a Universitario", declaró en el programa 'Fútbol como Cancha'.

Video: RPP

Jesús Castillo se va adaptando mejor a Universitario

Por otro lado, el futbolista de 24 años considera que su adaptación al conjunto estudiantil viene siendo buena y cada vez mejor y ello es gracias al apoyo que viene recibiendo por parte de los demás compañeros del plantel y del técnico Jorge Fossati, con quien ya había trabajado antes en la selección peruana.

"De verdad que mi adaptación va muy bien. Cuando llegué al club ya lo había conversado con el 'profe' (Fossati), ya lo había tenido en la selección, sabía lo que él quería y lo que pedía. Yo creo que en Universitario hay un plus más de lo que pide el entrenador. Es mucha entrega, voluntad, dinámica y creo que me estoy acoplando bien al grupo. Los compañeros me están ayudando a sentirme cada vez más cómodo y eso es importante para mí", agregó.

Jesús Castillo continúa en su proceso de adaptación en Universitario. Foto: Líbero

Jesús Castillo tuvo un gran rendimiento ante Melgar

Hasta el momento, Jesús Castillo ha disputado 10 partidos con camiseta de Universitario, tres de ellos como titular. El último domingo arrancó y estuvo en cancha los 90 minutos en el triunfo ante Melgar en Arequipa, donde tuvo un gran rendimiento a nivel defensivo, ganado ocho duelos por el balón de 12 posibles, realizó cuatro intercepciones y dos entradas exitosas; estadísticas por las que tuvo una calificación de 7.9 puntos por parte de Sofascore.