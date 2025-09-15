Jorge Fossati reveló cuándo dejará de ser técnico de Universitario: "Es hasta..."

Jorge Fossati, actual técnico de Universitario de Deportes, fue entrevistado por Radio Ovación y reveló detalles de su continuidad en el club merengue, luego de convertirse en líder absoluto del Torneo Clausura de la Liga 1 y también del acumulado. En esta conversación, dio a conocer hasta cuándo permanecerá como entrenador del conjunto de Ate.

Consultado sobre su continuidad contractual y emocional con Universitario, Jorge Fossati dejó en claro que es hasta el 2025 y que su permanencia será hasta que uno de los dos decida finalizarla, ya que siente que es casi como un matrimonio y si el amor llegara a desaparecer, optará por marcharse.

Video: Ovación

"El vínculo con Universitario es hasta que los dos sigamos enamorados. Creo que va hasta el 2026, pero eso no me limita para nada, ni quiero que limite a nadie. Siempre que nos hablemos con honestidad, el amor va a continuar. Yo me fui en su momento no por dejar de tenerle amor a Universitario, sino por ir a la Selección. Si no hubiera amor mutuo, ni ellos hubieran querido que vuelva, ni yo hubiera regresado", confirmó Fossati.

Por otro lado, el técnico uruguayo, Jorge Fossati, hizo un análisis de la plantilla de Universitario de Deportes debido a la regularidad de resultados que viene obteniendo en la Liga 1 y anteriormente en la Copa Libertadores.

"Mis años de experiencia no me llevan a ningún extremo. Estoy feliz con lo que se viene consiguiendo y preocupado por las cosas que pasan. Hay situaciones que no dependen de nosotros y que nos han perjudicado, no hablo solamente de los arbitrajes. Otras cosas, como la seguidilla de la sexta y séptima fecha, claramente afectaron el buen rendimiento de Universitario. Soy consciente de que necesitamos estar todos fuertes. Justo ese mes coincidió con que la 'U' no tenía autoridades y sucedieron cosas. Hubo gente que sabía que estábamos débiles", detalló.

En palabras de Fossati, dejó en claro que, a pesar de estar en momentos duros por no contar con administrador, tener partidos muy seguidos jugando en dos torneos y sanciones arbitrales, el equipo ha sabido sobresalir y hoy en día han logrado alcanzar el liderato del fútbol peruano gracias a su constancia.