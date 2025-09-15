Jesús Castillo dio firme calificativo a Cusco FC, club que puede quitar el título a la U: "Son..."

La disputa por el título del Torneo Clausura está al 'rojo vivo'. Universitario es líder y quiere llevarse el campeonato para celebrar el tricampeonato de la Liga 1, pero Cusco FC amenaza con arruinar la fiesta a los cremas y quedarse con el certamen.

PUEDES VER: Alianza Lima fue eliminado y el club de Chile accedió a semifinales del torneo Conmebol

Jesús Castillo, uno de los refuerzos de Universitario para el Torneo Clausura y se viene consolidando en el once titular, habló sobre la disputa por el campeonato. El volante, que pasó por Sporting Cristal, resaltó el nivel de Cusco FC y señaló que es un rival directo.

"Siento que Cusco FC está haciendo un buen torneo. Están en una buena época. Creo que ellos son un rival directo", indicó el volante de 24 años a RPP. Declaraciones que sorprendieron a los fanáticos y desató el debate en las redes sociales.

Como se sabe, Cusco FC ganó a Sporting Cristal y está a dos puntos de Universitario, líder del Clausura, pero con dos partidos menos. Si los 'Guerreros Dorados' mantienen la regularidad, estarían dando un golpe sobre la mesa, dejando sin copa a los cremas.

¿Qué dijo Jesús Castillo sobre Alianza Lima?

Jesús Castillo reconoció que Alianza Lima presentó una oferta por su fichaje. Sin embargo, el volante resaltó que Jorge Fossati fue clave en su decisión de llegar a Universitario de Deportes.

"Creo que sí hubo una oferta formal de Alianza Lima. No la llegué a ver. Pero conozco al 'profe' Fossati, me llamó y me convenció. Sporting Cristal no me llamó", contó Castillo.