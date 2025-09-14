Jairo Concha dio firme mensaje sobre rivales de Liga 1 tras quedar líder del Clausura: "Saben que..."

Universitario de Deportes venció 2 a 1 a FBC Melgar en la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 y se consolidó como el máximo líder del campeonato. Ante esto, Jairo Concha, volante, fue consultado sobre cómo se siente al ocupar el primer puesto de manera absoluta frente a los rivales del fútbol peruano.

Jairo Concha dio firme mensaje sobre rivales de Liga 1: "saben que es su última oportunidad para evitar que nosotros nos llevemos el título"

Jorge Fossati y Jairo Concha fueron los encargados de brindar los comentarios del encuentro entre Universitario y Melgar en conferencia de prensa. Posterior al partido, el mediocampista fue consultado sobre sus sensaciones al quedar en la primera posición del Torneo Clausura y lanzó un mensaje desafiante hacia sus rivales de la Liga 1.

Video: A presión

"Sobre la pregunta de la punta (ser líder del Torneo Clausura), la valoramos. Sabemos que este campeonato es difícil, al igual que el Apertura. Los rivales saben que es su última oportunidad para evitar que nosotros nos llevemos el título", declaró de forma contundente.

Por otro lado, Jairo Concha dejó en claro que ganar es importante para lograr el ansiado tricampeonato de la Liga 1. No obstante, tienen que reconocer que aún quedan fechas por disputar y rivales importantes por enfrentar.

"Estamos tranquilos, si bien es cierto es un triunfo importante. Sabemos que todavía nos faltan muchas fechas y partidos importantes. Disfrutemos ahora que estamos primeros y esperamos mantenernos así hasta el final", concluyó.

Universitario es líder absoluto del Torneo Clausura

Tras vencer a FBC Melgar, Universitario de Deportes consiguió 18 puntos y le sacó 2 puntos a su máximo perseguidor, Deportivo Garcilaso, tras 8 fechas disputadas. Mientras tanto, sus rivales clásicos como Sporting Cristal y Alianza Lima se ubican en la tercera y quinta ubicación, respectivamente, a 3 y 4 puntos, respectivamente.