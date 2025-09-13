Universitario de Deportes se coronó campeón de la Liga 1 tras vencer a Alianza Lima en la gran final del 2023 en el Estadio Alejandro Villanueva. Este memorable logro para los seguidores cremas fue revivido en esta ocasión por Horacio Calcaterra, Edison Flores y Aldo Corzo, quienes expresaron opiniones contundentes sobre ese acontecimiento.

Edison Flores dio firme comentario sobre Alianza tras recordar la final del 2023: "Nos los comimos"

En la consulta sobre sus mejores recuerdos de aquella final jugada en 2023 entre Universitario vs Alianza, Edison Flores tomó el micrófono para responder a esta pregunta.

"Recuerdo que desde el calentamiento nos sentíamos un punto más arriba que ellos. Nos veía con otra rapidez, más sueltos. En el transcurso del partido nos los comimos", manifestó.

Video: Universitario

En la manifestación de sentirse seguro, más sueltos y con más ganas de alcanzar aquella final, ya que así lo vivió en la previa, Flores también dijo que durante sintió que Universitario superó en todos los aspectos a Alianza Lima con la curiosa frase: "nos los comimos".

Horacio Calcaterra recordó la final contra Alianza Lima del 2023

Por otro lado, otro jugador actual del plantel de Universitario de Deportes que también recordó cómo vivió esta final contra Alianza Lima fue Horacio Calcaterra, quien anotó el gol de la seguridad para luego cantar campeón en Matute.

"Fue una locura desde que salimos del hotel. La gente estaba enloquecida. Desde que salimos, había mucha gente cuadra tras cuadra. Todos estábamos motivados. Era impresionante, el plantel sabía que iba a ganar. Cuando llegamos, comenzamos a sacar cosas de ellos y pusimos cosas de nosotros", manifestó.