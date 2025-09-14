Iván Colman, figura de Cusco FC, dio fuerte calificativo a Cristal tras ganar 3-2: "Ellos..."

Sporting Cristal perdió 3-2 ante Cusco FC en la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Esta derrota deja a los rimenses a cuatro puntos del líder, Universitario de Deportes, mientras que el equipo cusqueño se ubica en el segundo puesto a 2 puntos. Tras el partido, la figura del equipo cusqueño, Iván Colman, salió al frente para dar declaraciones contundentes sobre los cerveceros.

Iván Colman dio fuerte calificativo a Sporting Cristal tras victoria de Cusco FC

Al término del partido entre Cusco FC vs Sporting Cristal, Iván Colmán fue elegido para dar declaraciones en caliente. En esta instancia, el delantero argentino expresó su opinión sobre Cristal y explicó las razones por las cuales salieron victoriosos.

Video: L1MAX

"Sabíamos que iba a ser así, intenso y difícil. Ellos tienen un gran equipo con buenos jugadores. Nosotros entramos dormidos, estuvimos abajo en los primeros minutos, pero mantuvimos la paciencia y desplegamos el juego que nos caracteriza. Logramos sacar adelante un partido bárbaro", expresó Colman en L1 MAX.

Iván Colman sobre la idea de juego de Cusco FC para seguir invictos en Liga 1

Por otro lado, Iván Colman, delantero de Cusco FC, dejó en claro que la victoria del club cusqueño se debe a que la plantilla respeta su manera de juego y acata profundamente la idea de su técnico para mantenerse invictos en casa.

"No hay que volverse loco, tenemos una manera de juego que respetamos a rajatabla. Creo que hace 15 partidos no conocemos la derrota, así que estoy orgulloso de este equipo. Me pongo contento por la familia, por todos nosotros. Era un partido clave y supimos sacarlo adelante. Gracias a Dios lo ganamos", concluyó.