- Hoy:
- Partidos de hoy
- Liga 1
- Real Madrid vs O. Marsella
- Juventus vs B. Dortmund
- Tottenham vs Villarreal
- Vélez vs Racing
- Lanús vs Fluminense
- Alianza Lima
- Universitario
- Mundial de desayunos
¡Oficial! Sporting Cristal jugará su próximo partido como local en La Florida: todos los detalles
Mediante las redes sociales, se confirmó que Sporting Cristal recibirá a un histórico club peruano en La Florida por el torneo local y los hinchas quedaron sorprendidos.
Sporting Cristal viene de lograr una dura derrota por 3-2 ante Cusco FC en la Ciudad Imperial por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Tras este resultado, ahora los celestes ya pasaron la página y se enfocan en su próximo partido contra Alianza Atlético de Sullana por la Liga 1 donde apunta a volver a la senda del triunfo jugando como locales.
PUEDES VER: Así se jugará la recta final del Clausura: partidos de la 'U', Alianza, Cristal, Cusco y Garcilaso
Sporting Cristal jugará su próximo duelo como local en La Florida
En esa línea a poco de disputarse su siguiente encuentro por el campeonato local, se confirmó que la Sub 18 del elenco cervecero tendrá que recibir a FBC Melgar, por la ida de la semifinal en las instalaciones de La Florida.
"Así quedó definida nuestra llave por el Torneo Juvenil Sub 18, este miércoles iniciamos de visita y cerramos en casa el fin de semana. ¡A seguir unidos rugiendo paso a paso!", precisó el club arequipeño, a través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Sporting Cristal jugará ante Melgar por el Torneo Sub 18
Cabe recordar que, el último sábado, el conjunto bajopontino aplastó por un marcador de 6-0 a Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) en los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub 18 en La Florida, Rímac. Con ello, sellaron su pase a esta instancia decisiva donde lucharán por el título.
Los dirigidos por el técnico Iván Bulos se afianzan poco a poco en la competencia local, e ilusionan a los hinchas con poder ser campeones. En el cuadro rimense destacaron, Fanárraga, Martínez, Moretti, y Duham Ballumbrosio, figura del primer equipo.
Sporting Cristal vs Melgar: llave confirmada por semifinales del Torneo Sub 18
- Ida: Sporting Cristal vs Melgar: 17 de septiembre (La Florida, Rímac)
- Vuelta: Melgar vs Sporting Cristal: 20 de septiembre (CAR FBC Melgar Arequipa)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50