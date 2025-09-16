0
Real Madrid vs Marsella EN VIVO por la Champions League

¡Oficial! Sporting Cristal jugará su próximo partido como local en La Florida: todos los detalles

Mediante las redes sociales, se confirmó que Sporting Cristal recibirá a un histórico club peruano en La Florida por el torneo local y los hinchas quedaron sorprendidos.

Solange Banchon
Sporting Cristal afrontará importante partido como local en La Florida
Sporting Cristal afrontará importante partido como local en La Florida | Sporting Cristal
Sporting Cristal viene de lograr una dura derrota por 3-2 ante Cusco FC en la Ciudad Imperial por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Tras este resultado, ahora los celestes ya pasaron la página y se enfocan en su próximo partido contra Alianza Atlético de Sullana por la Liga 1 donde apunta a volver a la senda del triunfo jugando como locales.

Sporting Cristal jugará su próximo duelo como local en La Florida

En esa línea a poco de disputarse su siguiente encuentro por el campeonato local, se confirmó que la Sub 18 del elenco cervecero tendrá que recibir a FBC Melgar, por la ida de la semifinal en las instalaciones de La Florida.

"Así quedó definida nuestra llave por el Torneo Juvenil Sub 18, este miércoles iniciamos de visita y cerramos en casa el fin de semana. ¡A seguir unidos rugiendo paso a paso!", precisó el club arequipeño, a través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Melgar vs Sporting Cristal

Sporting Cristal jugará ante Melgar por el Torneo Sub 18

Cabe recordar que, el último sábado, el conjunto bajopontino aplastó por un marcador de 6-0 a Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) en los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub 18 en La Florida, Rímac. Con ello, sellaron su pase a esta instancia decisiva donde lucharán por el título.

Los dirigidos por el técnico Iván Bulos se afianzan poco a poco en la competencia local, e ilusionan a los hinchas con poder ser campeones. En el cuadro rimense destacaron, Fanárraga, Martínez, Moretti, y Duham Ballumbrosio, figura del primer equipo.

Sporting Cristal vs Melgar: llave confirmada por semifinales del Torneo Sub 18

  • Ida: Sporting Cristal vs Melgar: 17 de septiembre (La Florida, Rímac)
  • Vuelta: Melgar vs Sporting Cristal: 20 de septiembre (CAR FBC Melgar Arequipa)

