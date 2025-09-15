Dr. Luis Cotillo señaló que Miguel Araujo jugó ante Cusco FC sin el alta médica: "Es un..."

Sporting Cristal cayó contra Cusco FC en la 'Ciudad Imperial' en el regreso del Torneo Clausura. Una dura derrota para el cuadro celeste que lo alejó en la disputa por el título del segundo certamen del año. Por la importancia del duelo, Paulo Autuori decidió apostar por Luis Abram y Miguel Araujo como sus centrales.

Araujo sufrió una fractura de muñeca sobre el final del partido ante Alianza Lima, el 5 de agosto. El central fue sometido a una operación para tratar su lesión y reapareció ante Cusco FC. Sin embargo, el Dr. Luis Cotillo dio inesperada información sobre el jugador celeste.

Según señaló el Dr. Cotillo en En Caliente, Miguel Araujo jugó sin tener el alta médica. "Pero una persona que juega en alta competencia, en un partido que se está jugando el torneo, tiene recién cinco semanas de operado".

"Siempre he dicho que esas fracturas se consolidan a las 8 semanas. Es un alto riesgo lo que está haciendo Sporting Cristal. Tengo de muy buena fuente, que no tiene el alta médica de su médico que lo operó. Ojo, Cristal tiene un médico general no especialista", expresó Dr. Cotillo.

Por último, señaló lo siguiente: "Ni siquiera le tomó una placa de control. Digo de muy buena fuente, o sea, no estoy mintiendo. Entonces, si no hay alta médica, ¿Quién le dijo que juegue?".

Es preciso señalar que las declaraciones del doctor Luis Castillo las dijo en el programa En Caliente por el canal de Youtube Con Señal TV. El panel está conformado por Silvio Valencia, Elejalder Godos, Raúl Romero y Ricardo Mora.

¿Qué dijo Miguel Araujo tras la derrota ante Cusco FC?

Miguel Aruajo recibió la tarjeta roja ante Cusco FC. El defensor negó que intentó golpear con la cabeza al hombre del cuadro imperial, pero reconoció que sí existió un contacto físico.

"Creo que hay que tener interpretación. Nunca bajo la cabeza para agredir al jugador de Cusco. Sí 'pecheo', así como ellos pecharon, yo también. Y no voy a dejar de hacerlo, la verdad", expresó Aruajo a los medios de comunicación.

El central se mostró fastidiado por el nivel que mostró Sporting Cristal ante Cusco. Explicó que no lograron tener el control del balón y la altura afectó, sin embargo, dejó en claro que no hay tiempo para los lamentos y deben seguir jugando.

"Nos vamos molestísimos por nuestro juego. No pudimos meter nuestro estilo aquí, no tuvimos la pelota. Nos costó la altura y el entendimiento de los compañeros. Hay que pasar la página. El miércoles tenemos otra revancha", puntualizó.