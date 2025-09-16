- Hoy:
Se revela estado de Cristian Benavente tras no ser considerado en Sporting Cristal: "Está..."
Cristian Benavente aún no debuta con Sporting Cristal en el Torneo Clausura, por lo que se revela estado del jugador para sorpresa de hinchas.
Sporting Cristal está próximo a afrontar un nuevo partido clave por el Torneo Clausura en el Estadio Alberto Gallardo. Su rival será nada menos que Alianza Atlético de Sullana, en el que hinchas esperan ver los primeros minutos de Cristian Benavente. Como se conoce, el 'Chaval' no es considerado en el campeonato y las incógnitas comienzan a surgir en la afición.
PUEDES VER: Iván Colman, figura de Cusco FC, dio fuerte calificativo a Cristal tras ganar 3-2: "Ellos…"
En medio de esta polémica sobre su no participación con los celestes, desde el programa "Al Ángulo" se comentó la situación del 'Chaval' en lo que viene siendo esta temporada. Se sabe que viene de Rumania con un plantel que descendió de categoría, pero ahora en el club celeste no logra sumar minutos en los cuatro partidos que ha habido por delante.
Según manifestó el periodista David Chávez de Movistar Deportes, el estado físico de Benavente está en óptimas condiciones, pero todo apunta a que es una decisión netamente técnica. "Benavente está bien, pero si el comando técnico no lo quiere, ya es un tema aparte", manifestó.
Cristian Benavente entrena con Sporting Cristal.
De momento, Cristian Benavente ha tenido la oportunidad de jugar ante FBC Melgar, Binacional, UTC y Cusco FC. Sin embargo, desde el liderazgo de Paulo Autuori no ha ingresado en las convocatorias de estos compromisos, dejando dudas de que si realmente el 'Chaval' será refuerzo para conseguir cada uno de los objetivos.
¿En cuánto está cotizado Cristian Benavente?
Según el portal "Transfermarkt", Cristian Benavente tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 31 años de edad. El volante nacional ha decaído su cifra en los últimos años, por lo que se esperaba que recupere su mejor nivel con Sporting Cristal.
