Alianza Lima fue eliminado y el club de Chile quedó en semifinales del torneo Conmebol
Alianza Lima terminó su camino internacional y cayó en la competición Conmebol, mientras que por su parte el club de Chile quedó en semifinales.
La derrota con Deportivo Garcilaso no fue la única mala noticia que recibió Alianza Lima recientemente, sino que ahora la institución deportiva conoció que quedó totalmente eliminada del torneo Conmebol en pleno momento clave de la temporada. Por su parte, el club de Chile pasó a semifinales y ha dado mucho de qué hablar en todo el continente. Te contamos los detalles a continuación.
Los blanquiazules quieren salir campeones de la Liga 1, Copa Sudamericana, Liga Femenina, entre otras competiciones esta temporada. Una de ellas era la Liga Evolución Conmebol donde el club se encontraba participando con su modalidad femenina Sub-16. Sin embargo, quedaron terceras en la Fase de Grupos y no accedieron a la siguiente instancia, y en el partido por el séptimo puesto terminaron perdiendo ante Olimpia de Paraguay, por lo que culminaron octavas.
De esta manerea, Alianza Lima cerró su participación en este torneo y Universitario de Deportes hizo lo mismo, ya que en la femenina Sub-14 se quedó con el noveno lugar al vencer 2-0 a Exótico Premium de Bolivia y en la Sub-13 masculina obtuvo el séptimo puesto tras derrotar a Liga de Santander de Colombia por penales.
Así se despidieron los clubes peruanos de la Liga Evolución Conmebol.
Por su parte, otros clubes como GEN Chile clasificaron a las semifinales tanto de la Sub-13 como Sub-14 de la Liga Evolución Conmebol 2025; sin embargo, ninguna de sus dos versiones pudo clasificar a la final y terminaron disputando los encuentros por el tercer puesto. La sección femenina venció 3-0 a Liga de Santander y se quedó con el bronce, pero la masculina cayó 3-2 frente a Palmeiras de Brasil y se fue con las manos vacías.
¿Qué es la Liga Evolución Conmebol?
Este torneo se juega en Paraguay y tiene como finalidad ser una vitrina internacional para todos los jóvenes talentos que existen en Sudamérica, tanto en el fútbol masculino como femenino. Más de 700 deportistas llegaron a Luque y estuvieron alrededor de dos semanas compitiendo al más alto nivel de Conmebol. En Perú los representantes fueron Alianza Lima y Universitario de Deportes.
