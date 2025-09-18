La triste reacción de los periodistas chilenos tras el gol de Fernando Gaibor: "Intrascendente"

El periodista de ESPN y exjugador chileno, Diego Rivarola, no dudó en lamentarse en vivo por el gol anotado por Fernando Gaibor a favor de Alianza Lima contra Universidad de Chile. Su compañero de narración, Ricardo Shannon, acompañó el lamento con un grito de gol tranquilo, sin mucha emoción.

A los 45 minutos del primer tiempo, Fernando Gaibor aprovechó un pase de Eryc Castillo y disparó con potencia, culminando en un gol a favor de Alianza Lima.

En ese momento, el narrador del partido, el chileno Shannon, gritó el gol de forma tranquila, con mucha serenidad y baja emoción, debido a que un equipo peruano le había anotado a uno de su país.

Video: ESPN

A la vez, Diego Rivarola, exjugador de la U. de Chile y ahora comentarista de fútbol, dio un fuerte comentario que dejó notar su tristeza por lo hecho en la cancha y al recibir un gol lo tomó como algo injusto.

"Una lástima, parecía una jugada intrascendente. La 'U' estaba controlando el partido. Castellón pudo haber hecho algo más", dijo Diego Rivarola en las pantallas de ESPN.