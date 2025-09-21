Erinson Ramírez, figura de UTC, dio rotundo calificativo a Universitario tras derrota: "Es un..."

Universitario de Deportes logró un agónico triunfo ante UTC de Cajamarca por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, un resultado que les permitió recuperar el liderato. Tras el pitazo final, Erinson Ramírez, figura del cuadro cajamarquino, no se guardó nada y dejó una potente frase sobre el cuadro crema.

Erinson Ramírez fue uno de los mejores jugadores de la cancha y lo demostró especialmente en el segundo tiempo, donde, tras una gran jugada individual, terminó anotando un golazo a los 67 minutos para el 1-1. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente, pues en los minutos finales apareció Álex Valera para darle el triunfo a Universitario.

Así fue el gol de Erinson Ramírez ante Universitario

¿Qué dijo Erinson Ramírez tras la derrota de UTC?

Tras el partido, el volante del ‘Gavilán del Norte’ lamentó la nueva derrota de su equipo: “Fue un segundo tiempo diferente porque el primer tiempo salimos a esperar a Universitario y el segundo salimos a jugarle. En la última jugada se nos va el empate. Estamos súper mal ahorita en el campeonato y ha sido súper triste”, señaló.

En esa línea, Erinson Ramírez destacó que el empate parcial había sido una motivación especial para intentar sacar adelante un triunfo en medio del difícil momento que atraviesan, ya que se encuentran en zona de descenso. Además, dejó un contundente calificativo sobre Universitario.

UTC no logró la hazaña y perdió 2-1 ante Universitario. Foto: Liga 1

“Iba a ser un punto de oro. Creo que ese gol nos dio bastante motivación para salir a buscarle a la ‘U’, que es un rival fuerte. Ahora a pensar en Garcilaso que se viene el jueves”, agregó.

Finalmente, Ramírez sorprendió al reconocer que Universitario fue un justo ganador por lo demostrado en el campo: “Es súper merecido porque nos tuvieron casi todos los 94 minutos que dieron y creo que la ‘U’ se lleva un buen resultado de visita”.