Erinson Ramírez anotó el 1-1 para UTC y mandó a callar a la hinchada de Universitario
UTC sorprendió a todos en el Mansiche al empatarle a Universitario a los 67' gracias a un golazo de Erinson Ramírez, quien mandó a callar a los barristas cremas.
Irven Ávila anotó el 2-2 de Sporting Cristal ante Cusco FC y se consolida como goleador histórico
¡Sorpresa en el Cusco! Leando Sosa se anticipó y anotó el primero de Sporting Cristal
¡Al ángulo! Jairo Concha anotó un golazo de larga distancia para el empate de Universitario
Walter Tandazo fue expulsado tras dura falta sobre Horacio Calcaterra en derrota de Melgar
Williams Riveros anotó el 2-1 de Universitario sobre Melgar y se posiciona como líder del Clausura
¡En menos de 10 minutos! Gol de Vidales para el 1-0 de Melgar a Universitario en Arequipa - VIDEO
Juan Diego Lojas silencia Matute y anota el empate de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima - VIDEO
Hernán Barcos anotó el 1-0 de Alianza sobre Garcilaso y celebró junto a Pedro Aquino - VIDEO
