¡Celébralo, Crema! Álex Valera anotó el 1-0 a favor de Universitario vs UTC por Liga 1
Universitario de Deportes se adelantó en el marcador gracias a la buena definición de Álex Valera ante UTC en el Estadio Mansiche. Universitario gana 1-0 y por el momento es líder del Torneo Clausura de la Liga 1.
¡Sorpresa en el Cusco! Leando Sosa se anticipó y anotó el primero de Sporting Cristal
¡Al ángulo! Jairo Concha anotó un golazo de larga distancia para el empate de Universitario
Walter Tandazo fue expulsado tras dura falta sobre Horacio Calcaterra en derrota de Melgar
Williams Riveros anotó el 2-1 de Universitario sobre Melgar y se posiciona como líder del Clausura
¡En menos de 10 minutos! Gol de Vidales para el 1-0 de Melgar a Universitario en Arequipa - VIDEO
Juan Diego Lojas silencia Matute y anota el empate de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima - VIDEO
Hernán Barcos anotó el 1-0 de Alianza sobre Garcilaso y celebró junto a Pedro Aquino - VIDEO
¡Alarmas en Universitario! Edison Flores salió lesionado del clásico ante Alianza Lima
