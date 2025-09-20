0
Alex Valera anotó el 1-0 de Universitario sobre UTC | Composición: Líbero

¡Celébralo, Crema! Álex Valera anotó el 1-0 a favor de Universitario vs UTC por Liga 1

Universitario de Deportes se adelantó en el marcador gracias a la buena definición de Álex Valera ante UTC en el Estadio Mansiche. Universitario gana 1-0 y por el momento es líder del Torneo Clausura de la Liga 1.

Luis Blancas
