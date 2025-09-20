- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- UTC vs Universitario
- Tucumán vs River
- Manchester United vs Chelsea
- Al Nassr vs Al Riyadh
- Real Madrid vs Espanyol
- Retiro AFP
¿Vuelve Dorregaray? Universitario se pronuncio sobre delantero que jugó en Liga de Chipre
¿Diego Dorregaray? Universitario de Deportes le dejó un firme mensaje a conocido delantero con paso por Chipre, esto en momento clave de la temporada.
Para sorpresa de muchos, Universitario de Deportes decidió dejarle un firme mensaje a conocido delantero que jugó en la Liga de Chipre. Recordemos que esta temporada a la 'U' no le fue muy bien con los fichajes ofensivos, ya que Diego Churín ha tenido una baja cuota en cuanto a goles y Álex Valera sigue siendo el artillero principal de la escuadra merengue. ¿Regresó Diego Dorregaray?
PUEDES VER: Silvio Valencia perdió los papeles y casi se va a las manos con Gustavo Barnechea: "No eres nadie"
Como sabemos, el popular 'Dorregol' se fue con más pena que gloria del club crema la temporada pasada, ya que erró muchas ocasiones frente al arco y acabó con la paciencia de la hinchada, por lo que a mediados de año fue vendido al Apollon Limassol de Chipre. Pese a ello, cierto sector de la afición aún le guarda cariño al atacante argentino porque de todas formas al término de la campaña terminaron saliendo bicampeones de la Liga 1 de la mano de Fabián Bustos.
Sin embargo, el mensaje de Universitario de Deportes no tiene nada que ver con Diego Dorregaray, pero sí con un futbolista que jugó en el mismo equipo que el mencionado delantero. Nos referimos a Gianfranco Labarthe, exjugador peruano que este sábado 20 de septiembre se encuentra de onomástico, cumpliendo 41 años de edad. Por ello, los merengues decidieron enviarle un saludo mediante su cuenta oficial de 'X'.
"¡Feliz día, 'Chino'! Hoy está de cumpleaños Gianfranco Labarthe Tomé, exdelantero crema que ganó un título nacional con la 'U'", precisó el club de Ate en redes sociales. Recordemos que el cumpleañero salió campeón de la Liga 1, antes Campeonato Descentralizado, en el 2009 bajo el mando de Juan Reynoso, en aquella recordada final jugada frente a Alianza Lima.
El saludo de Universitario a Labarthe.
¿En qué clubes jugó Gianfranco Labarthe?
Te dejamos la lista con todas las camisetas que defendió Labarthe:
- Sport Boys
- Huddersfield
- Derby Country
- Coronel Bolognesi
- Universitario
- San Martín
- Apollon Limassol
- UTC
- Deportivo Municipal
- Cusco FC
- Sport Huancayo
- Academia Cantolao
- Deportivo Coopsol
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50