¿Vuelve Dorregaray? Universitario se pronuncio sobre delantero que jugó en Liga de Chipre

Para sorpresa de muchos, Universitario de Deportes decidió dejarle un firme mensaje a conocido delantero que jugó en la Liga de Chipre. Recordemos que esta temporada a la 'U' no le fue muy bien con los fichajes ofensivos, ya que Diego Churín ha tenido una baja cuota en cuanto a goles y Álex Valera sigue siendo el artillero principal de la escuadra merengue. ¿Regresó Diego Dorregaray?

Como sabemos, el popular 'Dorregol' se fue con más pena que gloria del club crema la temporada pasada, ya que erró muchas ocasiones frente al arco y acabó con la paciencia de la hinchada, por lo que a mediados de año fue vendido al Apollon Limassol de Chipre. Pese a ello, cierto sector de la afición aún le guarda cariño al atacante argentino porque de todas formas al término de la campaña terminaron saliendo bicampeones de la Liga 1 de la mano de Fabián Bustos.

Sin embargo, el mensaje de Universitario de Deportes no tiene nada que ver con Diego Dorregaray, pero sí con un futbolista que jugó en el mismo equipo que el mencionado delantero. Nos referimos a Gianfranco Labarthe, exjugador peruano que este sábado 20 de septiembre se encuentra de onomástico, cumpliendo 41 años de edad. Por ello, los merengues decidieron enviarle un saludo mediante su cuenta oficial de 'X'.

"¡Feliz día, 'Chino'! Hoy está de cumpleaños Gianfranco Labarthe Tomé, exdelantero crema que ganó un título nacional con la 'U'", precisó el club de Ate en redes sociales. Recordemos que el cumpleañero salió campeón de la Liga 1, antes Campeonato Descentralizado, en el 2009 bajo el mando de Juan Reynoso, en aquella recordada final jugada frente a Alianza Lima.

El saludo de Universitario a Labarthe.

¿En qué clubes jugó Gianfranco Labarthe?

Te dejamos la lista con todas las camisetas que defendió Labarthe: