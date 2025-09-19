En pleno competencia del Torneo Clausura de la Liga Femenina, Universitario de Deportes sorprendió a sus hinchas tras anunciar la salida de Pierina Núñez, una de sus principales figuras y elemento clave en las 'Leonas'.

"Agradecemos a Pierina Nuñez por su profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las Leonas. ¡Éxitos en tus futuros retos en el exterior, goleadora!", expresó el cuadro crema.

En enero 2025, Universitario anunció a Pierina como su flamante refuerzo para la temporada 2025. La delantera volvió al cuadro crema tras nueve años.

Universitario anunció la salida de Pierina Núñez

La atacante peruana logró el tricampeonato de la de la Liga Femenina en el 2014, 2015 y 2016. En este 2025, cumplió una gran labor en el cuadro crema, ganándose el cariño de los hinchas por su esfuerzo.

Pierina Núñez volvió a España

Tras confirmarse su salida de Universitario, Levante de España anunció la incorporación de Pierina Núñez. Se conoció que la 'U' intentó retener a la delantera, pero la oferta del cuadro español fue muy buena y la futbolista no dudó en aceptarla.

Pierina Núñez jugará en Levante de España

"¡Bienvenida al Levante, Pierina! La jugadora peruana llega procedente del Universitario de Deportes", expresó el club en sus redes sociales.