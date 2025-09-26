La estrategia que alista Fossati para vencer a Cusco FC y acercar a Universitario al 'tri'

El sábado 27 de septiembre, Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC y de conseguir una victoria, podría reafirmar su primer lugar en la tabla y quedarse en la cima en solitario. En tanto, Jorge Fossati demostró tener una idea clara de cómo hacer para conseguir la victoria frente a su próximo rival.

A pesar de que algunos equipos podrían haber quedado fuera de la lucha por ganar el Torneo Clausura del fútbol peruano, Universitario tiene el camino libre para sumar un nuevo título en su vitrina. En la siguiente fecha se estará jugando el partido entre Universitario de Deportes vs. Cusco FC que llena de ilusión a los hinchas cremas.

Fossati revela cómo ganarle a Cusco FC

Sin desmerecer la campaña de Cusco FC, el DT Jorge Fossati habló sobre las debilidades que encontró en su rival y cómo planea sumar los tres puntos como local frente a su rival directo en la tabla de posiciones.

"Es un equipo con una idea clara que la busca independientemente de dónde juega y contra quién juega, que lo hace muy bien. Como todos, tiene cualidades y, con todo respeto, pero también tiene sus debilidades, así que vamos a tratar de cuidar más y atacar las otras", sostuvo.

Próximos partidos de Universitario

A Universitario de Deportes le quedan tres partidos por disputarse que son contra Cusco FC el 27 de septiembre, Alianza Atlético como vista el miércoles 1 de octubre y el último contra Juan Pablo II el domingo 5. Todos los partidos se disputan a las 6:00 p.m. (hora peruana).