Partido clave de Universitario fue postergado hasta nuevo aviso y causa asombro en su hinchada

¡Sorpresa! Mientras los hinchas esperan que Universitario de Deportes salga campeón del Torneo Clausura y posteriormente de la Liga 1, al club merengue le informaron que su trascendental partido de este fin de semana fue postergado hasta nuevo aviso. Por ello, a continuación te contamos todos los datos que se tienen hasta el momento.

Mediante sus redes sociales, la 'U' dio a conocer todas las actividades que desarrollará su institución deportiva este viernes 26 y sábado 27 de septiembre; sin embargo, enorme fue la sorpresa de muchos aficionados al ver que su compromiso ante Alianza Lima se vio suspendido momentáneamente. Vale precisar que esto no incumbe al equipo dirigido por Jorge Fossati, ya que se trata del Torneo Élite Federación Oro.

Partido de Universitario postergado

Por la fecha 27 de esta competición, que sirve como vitrina para las divisiones menores de los clubes del fútbol peruano y tiene como objetivo que sus jugadores ganen experiencia desde muy jóvenes, Universitario de Deportes afrontará un total de 5 partidos contra Alianza Lima, pero uno de ellos se vio postergado y por ende solo se jugarán los encuentros restantes. Estos duelos se llevarán a cabo en el Esther Grande de Bentín y el Campo Deportivo Teófilo Cubillas.

Universitario enfrentará a Alianza Lima en la Copa Federación.

La fecha inicia el viernes a las 12.00 horas con el clásico de la categoría 2008 y más tarde, ese mismo día, se enfrenta la generación 2009 a las 14.00 horas. La jornada continúa el sábado a las 09.00 horas con el choque de la categoría 2011 y cierra a las 11.15 horas con el partido entre los nacidos en el 2012. Como se mencionó, los del 2010 no podrán jugar debido a que su cotejo fue postergado.

Vale precisar que cada año en la Copa Federación existe una jornada en la que se llevan a cabo todo los clásicos. Primero le tocó a Universitario y jugó en Campo Mar, y ahora es el turno de Alianza Lima para ser local. Aquí en Líbero te brindaremos todos los resultados una vez hayan culminado los partidos de cada una de las categorías.