Álex Valera llenó de elogios a destacado elemento en Universitario: "Es el..."

Universitario de Deportes recuperó el último fin de semana el liderato del Torneo Clausura 2025 al vencer 2-1 a UTC en Trujillo con tanto agónico de Álex Valera, quien en la previa al trascendental partido ante Cusco FC, no dudó en referirse sobre un destacado elemento para el equipo de manera contundente.

El goleador de la 'U' sorprendió este jueves al dejar palabras de elogio a la hinchada crema, a la cual considera una pieza clave para el plantel porque con su aliento hacen que se motiven cuando las cosas se complican en la cancha y afrontar los encuentros con las ganas de sacar un buen resultado.

"La hinchada es el aire que a veces nos falta dentro de un partido, donde la euforia que ellos nos dan, hace que nos motiven para poder afrontar el partido con muchas más ganas", declaró el delantero en entrevista con el área de prensa del club, que ha sido subido en todas sus redes sociales.

Video: Universitario de Deportes

Los hinchas de Universitario llenarán el Estadio Monumental ante Cusco FC

Este sábado 27 de setiembre, Universitario (1° con 21 puntos) recibirá en el Estadio Monumental de Ate a Cusco FC (2° con 19 puntos) en un duelo muy importante, donde ambos equipos se enfrentan por el primer lugar del Clausura. Los aficionados merengues saben perfectamente lo importante que es el compromiso frente a los 'Guerreros Dorados', por lo que han asegurado la presencia de más de 50 mil almas para alentar a los dirigidos por Jorge Fossati, llenando una vez más el recinto deportivo para un duelo más en condición de local.

"Ya son más de 50 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Cusco FC en el Estadio Monumental. ¡Este partido lo jugamos todos!", dio a conocer el club mediante un mensaje en todas sus cuentas oficiales.

Universitario confirmó que jugarán con más de 50 mil hinchas ante Cusco FC. Foto: Universitario de Deportes

Es más, el elenco estudiantil también hizo oficial que las entradas para tres de las cuatro tribunas del 'Coloso de Mayorazgo' están agotadas. El primer sector en acabarse fue norte hace más de una semana, mientas que recientemente pasó lo mismo con sur y oriente, por lo que solo quedan boletos disponibles para occidente, butaca negra y Palco Monumental. Conoce los precios de estas localidades.

Hinchas de Universitario llenaron tres de las cuatro tribunas del Monumental para el partido ante Cusco FC. Foto: Composición Líbero