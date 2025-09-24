Hinchas de Universitario preocupados porque podrían perder el título nacional por fuerte razón

¡Inesperado! Pese a que todos los hinchas están ilusionados con el tricampeonato de la Liga 1, resulta que Universitario de Deportes podría perder el título nacional del fútbol peruano este fin de semana por una razón sumamente contundente. Los cremas están obligados a golear en su próximo encuentro si no quieren provocarle un fuerte dolor a todos los aficionados que acompañan al club en cada compromiso. ¿Qué pasó?

La semana pasada el pueblo merengue festejó por todo lo alto debido a que consiguió una victoria importantísima por la mínima diferencia en condición de visitante, esto tras vencer 1-0 a Alianza Lima por las semifinales del Torneo Apertura Juvenil Sub-18. Este marcador global, ya que en Campo Mar igualaron 0-0, le permitió a la 'U' avanzar hasta la gran final del campeonato donde enfrenta a Sporting Cristal a duelos de ida y vuelta.

Universitario perdería el título nacional

En ese sentido, en el primer partido disputado en La Florida, los celestes golearon 4-0 a Universitario y prácticamente sentenciaron la serie. Por ello, los cremas están a solo un paso de perder el primer campeonato nacional de la categoría y deberán revertir la situación el próximo domingo 28 de septiembre cuando se enfrenten nuevamente. Los dirigidos por Piero Alva deben ganar por lo menos por cuatro goles de diferencia para forzar los penales, y por cinco si quieren salir campeones de forma directa.

Universitario sucumbió ante Sporting Cristal.

Vale precisar que a la 'U' le cobraron un penal en contra y recibió una tarjeta roja, por lo que fue el desencadenante principal de que sus jóvenes futbolistas terminaran desconcentrándose. Pese a ello, los hinchas han mostrado su malestar en redes sociales exigiendo que lo dejen todo en Campo Mar y que les sirva de experiencia para no perder la cabeza en situaciones adversas.

¿Qué obtiene el campeón del Torneo Juvenil Sub-18?

El campeón total del Torneo Juvenil Sub-18, no solo el del Torneo Apertura, obtendrá el pase a la Copa Libertadores Sub-20 de la próxima temporada y también podrá participar de la Liga 3 2026. Sin embargo, si Universitario, Alianza Lima, Melgar, Sport Huancayo o Cienciano se llevan el título, no clasificarán debido a que ya tienen a sus reservas en esta competición y será el mejor ubicado en la Tabla Acumulada, que de momento es Sporting Cristal, el que ascienda a la Tercera División.