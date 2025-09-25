0
Alianza Lima vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana
Barcelona vs Oviedo por LaLiga

Se revelaron los 3 jugadores de Universitario que pueden dejar el club en 2026: "Definitivamente..."

Universitario empezó a trabajar en su plantel para la próxima temporada. Se supo quiénes serían las 3 figuras que no renovarían con los merengues a finales de año.

Solange Banchon
Universitario y las 3 figuras que podrían dejar Ate para la próxima temporada
Universitario y las 3 figuras que podrían dejar Ate para la próxima temporada
Universitario se medirá frente a Cusco FC en una final adelantada este sábado por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental. El equipo de Jorge Fossati llegan motivados luego del triunfo sobre UTC en Trujillo de manera agónica. En la previa del encuentro, una noticia ha dejado sorprendidos a los hinchas cremas que tiene que ver con la salida de 3 futbolistas este año.

Universitario y los 3 futbolistas que podrían dejar el club este 2025

Según la periodista Romina Vega, Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos no renovarían contrato a fin de año y serían los primeros jugadores en tomar nuevos rumbos con miras a la siguiente campaña.

Universitario

Diego Churín no convenció con su rendimiento esta temporada/Foto: LIBERO

"No quiero anticiparme ni mandarme a la piscina con todo el panorama, pero me han dicho que los que no van a seguir para el próximo año definitivamente es Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos", expresó la comunicadora en el programa 'Cancherazos'.

En medio de este escenario, también decidió revelar que Universitario de Deportes estaría contemplando la vuelta del guardameta nacional, Diego Romero, ya que no viene teniendo mucha participación con el 'Taladro' en el fútbol argentino. "Están interesados en el retorno de Diego Romero", agregó Vega.

Diego Romero

Diego Romero podría regresar a Universitario para el 2026

'Chiquito' Romero, dejó Ate a inicios del 2025 para reforzar al conjunto gaucho en condición de préstamo, no obstante, hasta la fecha el técnico con pasado en la 'U', Pedro Troglio considera como titular a Facundo Sanguinetti.

A su vez, es importante recordar que, Churín no logró convencer con su rendimiento ni eficacia goleadora a lo largo de esta temporada, mientras que, el popular 'Gaby' Costa fue perdiendo protagonismo en el elenco estudiantil debido a algunas lesiones. Por su parte, el portero uruguayo Sebastián Britos tuvo algunas atajadas notables, pero también recibió críticas por su labor en el arco crema.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

