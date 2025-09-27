Rebagliati y su firme advertencia a Universitario sobre posible tricampeonato: "No lo veo..."

Todo parece indicar que el campeonato de Universitario de Deportes es inminente, pero los dirigidos por Jorge Fossati tienen que mantener su enfoque en continuar con la racha de victorias en la Liga 1. Su enfrentamiento contra Cusco FC es vital, pero según Diego Rebagliati, tienen una debilidad a diferencia de la temporada pasada.

Diego Rebagliati advierte a la 'U' sobre posible tricampeonato

Diego Rebagliati habló desde la experiencia y desde la visión que ofrece el plantel de Jorge Fossati desde afuera y explicó que para concretar su tricampeonato en las últimas fechas del Torneo Clausura 2025, debe ofrecer algo más de lo que ha venido mostrando.

"No lo veo (a Universitario) máquina, lo veo bien, pero no lo veo caminando como el año pasado", explicó en 'Los Reba' donde también destacó que una de las claves de Universitario de Deportes es haber sabido superar la falta de Rodrigo Ureña. "Yo creo que el campeonato no se lo va a llevar caminando, que en algún momento se dará un susto, un tropezón", sostuvo el periodista.

Universitario de Deportes se enfrentará a un duro rival este sábado 27 de septiembre cuando reciba a Cusco FC desde las 6:00 p.m. en el Estadio Monumental. Este enfrentamiento es sumamente importante para el cuadro crema, ya que Cusco lo sigue muy de cerca en la tabla de posiciones y es la oportunidad ideal para sacarle ventaja. Los próximos partidos de la 'U' son contra Alianza Atlético como visitante y luego cerrará contra Juan Pablo II el domingo 5 de octubre.

De conseguir un resultado positivo ante Cusco FC y que sus rivales directos más cercanos no sumen puntos en las últimas fechas, Universitario de Deportes podría llegar a ser campeón antes de la última jornada de la Liga 1.