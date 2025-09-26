Alineaciones Universitario vs Cusco FC: el potente once de Fossati para seguir líder del Clausura

Universitario quiere seguir como único líder del Torneo Clausura 2025 y ahora tendrá una final adelantada frente a Cusco FC este sábado, correspondiente a la jornada 11 de la Liga 1 en el Estadio Monumental 'U' Marathon. El partido se perfila para ser de alto voltaje, por ello, a continuación, repasa cómo formarían Jorge Fossati y Miguel Rondelli.

Alineación de Universitario:

Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Álex Valera, Jairo Vélez/Edison Flores .

Jorge Fossati y su comando técnico saben que no pueden dejar nada al azar y necesitan afrontar este encuentro con gran responsabilidad. En esa línea, al margen de las bajas de Gabriel Costa y Horario Calcaterra, los cremas llegarán con los ánimos a tope tras vencer 2-1 a UTC en el Estadio Mansiche con gol agónico de Álex Valera. El cuadro merengue vive un gran presente en el Clausura, tal es así que, nuevamente esperan demostrar todo su poderío en el templo de Ate.

Universitario va por un triunfo en el Monumental ante Cusco FC

En uno de los últimos entrenamientos se pudo conocer que Anderson Santamaría se recuperó al 100% de su lesión y volverá a ser titular en defensa, junto a Riveros y Di Benedetto. A su vez, Carabalí y Polo serían ratificados como carrileros por las bandas. Mientras tanto, Castillo, Pérez Guedes y Concha iniciarían las acciones en el mediocampo.

La única duda que tendría Fossati sería entre Vélez o Flores para ser el acompañante en ofensiva de Álex Valera ante los 'Guerreros Dorados'. Lo cierto es que, el 'Nono' ya alista su mejor estrategia y pondrá a sus principales referentes para derrotar a uno de sus rivales más directos en la lucha por el título del Clausura.

Alineación de Cusco FC:

Pedro Díaz, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva, Lucas Colitto, Facundo Callejo.

De otro lado, el conjunto dirigido por el entrenador Miguel Rondelli viene a esta cita con una amarga derrota de 2-0 contra ADT en la Ciudad Imperial. Los cusqueños estuvieron lejos de mostrar su mejor nivel y dejaron escapar tres puntos fundamentales en casa.

Cusco FC quiere recuperarse en el Clausura y vencer a Universitario

Sin embargo, el DT argentino pasó rápidamente la página y durante la semana ha venido planificando una sorprendente oncena, con un ex Universitario como Álvaro Ampuero siendo pieza clave en defensa. Además, de un futbolista con pasado en Alianza Lima como Aldair Fuentes que tiene como fuerte el balón aéreo.

También, recordemos que la visita cuenta en su plantilla con el delantero Facundo Callejo como su carta más importante en el ataque. El goleador de la Liga 1 2025 ya lleva en su registro 20 anotaciones que lo convierten en una preocupante amenaza para la defensa crema.