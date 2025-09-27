Universitario le quitó tres puntos a Alianza Lima y pelea el título: revisa cómo queda la tabla

En medio de la lucha por el Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes ha dado la gran sorpresa a sus fieles hinchas con un triunfo de 1-2 a Alianza Lima en campo 'victoriano'. Un golpe duro para los blanquiazules que tenían la ilusión de quedarse con los tres puntos, pero que ahora terminan perdiéndolos para dejar a los cremas con chances en la tabla de posiciones.

Nos referimos al Torneo Federación Élite Oro 2025, en el que la categoría 2011 de los 'merengues' se impuso en el Esther Grande de Bentín de Lurín para mantenerse en la lucha del trofeo de fin de año. Si bien lo clave es el Acumulado, este equipo de menores viene demostrando buen desempeño en su sección para orgullo de los aficionados.

Hoy, sábado 27 de septiembre, Universitario pudo dar el golpe en campo de Alianza Lima gracias a las anotaciones de Jean Franco Trujillo y Mathías Chang. Los cremas siguen brindándole puntos a su institución, sabiendo que también participan las escuadras de las categorías 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Universitario venció a Alianza Lima en el Torneo Federación Oro Categoría 2011.

Con este marcador, Universitario se encuentra tercero en la categoría 2011 (Sub 14) con una puntuación que lo pone en la pelea con sus rivales cercanos como Sporting Cristal y el mismo Alianza Lima. Aún faltan partidos por disputar, pero es claro que los cremas no bajarán los brazos.

Tabla de posiciones Torneo Federación Oro 2025: categoría 2011

Así marcha la clasificación tras la victoria de Universitario sobre Alianza Lima en Lurín, correspondiente a la categoría 2011: