Álex Valera se destapa y revela cómo se siente con su racha goleadora: "Estoy pensando en..."

A sus 29 años, Álex Valera ha recibido todo tipo de críticas, pero el experimentado delantero está enfocado en centrarse en llevar a Universitario a conseguir la mayor cantidad de títulos. A puertas de concretar el 'tri', Valera señaló cómo se siente con la racha goleadora que ha registrado en los últimos partidos.

Universitario de Deportes está en la lucha por obtener el Torneo Clausura y de esta manera consagrarse como ganador absoluto y esto también se debe en gran parte a la cuota goleadora de Álex Valera. El equipo dirigido por Jorge Fossati está como líder y no tienen planes de dejar el primer lugar. Los resultados positivos los acompañan.

Valera habla sobre su buen momento en Universitario

El delantero de Universitario de Deportes está teniendo un buen momento en el club merengue logrando notar goles claves y en el último partido contra Cusco FC pudo aportar con un doblete que sirvió para seguir sumando tres puntos en la tabla de posiciones.

Durante una entrevista con el canal de YouTube de Universitario de Deportes, Álex Valera señaló que a pesar de que busca anotar más goles, lo que verdaderamente prioriza es jugar para el equipo. Este es un tema que siempre conversa con Fossati y ambos trabajan de la mano para mantener la concentración en la obtención del título a final de temporada.

"Yo quisiera meter 20 o 30 goles, pero mientras siga jugando para el equipo, los goles van a llegar solos. No me quiero poner muy ansioso en este tema de llegar a una cifra, porque a veces esa ansiedad hace que cometa más errores y eso puede perjudicar al grupo. Estoy pensando en apoyar al grupo y hacer las cosas bien de marcar, de presionar, de meter goles, dar asistencias y ese es el pensamiento que tengo ahora. De la mano con eso están viniendo los goles. Hablo mucho con el profe", explicó el atacante.

Álex Valera tiene varias fechas para seguir sumando en la tabla de goleadores, por lo pronto, Universitario debe enfocarse en su próximo partido ante Alianza Atlético como visitante el miércoles 1 de octubre.