¿Lo pidió para Cristal? Julinho se rindió en elogios ante jugador de Universitario: "Muy bien"

Universitario de Deportes marcha firme rumbo al tricampeonato luego de imponerse de manera satisfactoria ante Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025. El cuadro merengue viene demostrando que varias de sus figuras están en buen nivel, por tal razón, luego del encuentro, Julinho impactó en los hinchas al elogiar a un jugador titular.

Julinho elogió el nivel de un jugador titular de Universitario

Nos referimos a Williams Riveros. Durante el programa de YouTube 'A Presión', el referente de la escuadra bajopontina resaltó el buen desempeño que tiene actualmente el defensa paraguayo, quien pasó de tener un mal partido ante Palmeiras por Copa Libertadores, a venir siendo pieza clave en la zaga del elenco crema.

Williams Riveros marcó en el triunfo de Universitario ante Cusco FC/Foto: X

"Riveros que venía siendo criticado, se recuperó porque en un momento la gente hablaba muy bien de Riveros, pero cuando hubo una falla contra Palmeiras todos salieron a matar y no es así porque siempre hay momentos buenos y malos", manifestó el brasileño.

Asimismo, el exfutbolista de Sporting Cristal habló sobre el auspicioso momento que vive el conjunto de Jorge Fossati y no dudó en afirmar que es un plantel que está totalmente afianzado en todas sus líneas.

"Para mí no hay ninguna novedad, ya lo comenté desde un principio, es el mejor equipo del fútbol peruano sin dudas. Fossati no solo encontró el sistema, que muchas veces fue criticado pero insitió con el sistema porque los jugadores conocen bien el sistema. Me encanta porque es un equipo agresivo, te ataca y busca por todos lados, tiene mucha seguridad atrás", acotó Julinho.

Números de Williams Riveros con Universitario esta temporada

'Tarzán' Riveros viene siendo titular en los últimos partidos de Universitario. A lo largo del 2025, el defensa paraguayo se ha consolidado en el esquema merengue, a tal punto de registrar un total de 28 compromisos en el plano local e internacional. Del mismo modo, tiene 4 dianas y un promedio de 2,473 minutos jugados.