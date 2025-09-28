José Carabalí dio rotundo mensaje sobre la competencia con César Inga en Universitario: "No..."

Universitario de Deportes es líder absoluto del Torneo Clausura 2025 con 24 puntos tras derrotar a Cusco FC por la fecha 11 de la Liga 1 en el Estadio Monumental 'U' Marathon. Los merengues ya sueñan con el tricampeonato debido a la memorable campaña que vienen teniendo en el plano local. José Carabalí se pronunció tras el pitazo final.

José Carabalí opinó sobre la competencia con César Inga

Durante la conferencia de prensa post partido, el futbolista ecuatoriano fue consultado respecto a la lucha por el puesto por la banda izquierda con su compañero César Inga; sin embargo, dejó en claro que, es bastante respetuoso de las decisiones del DT uruguayo Jorge Fossati sobre quién inicia las acciones.

"No veo como una competencia con Inga. Nosotros trabajamos día a día y el que toma la decisión es el míster (Fossati). Todo depende de él, no depende de ninguno de los dos. Trabajamos para lo mejor del equipo, y el que ve qué está bien es el míster", respondió.

Así también, José Carabalí señaló que el equipo viene trabajando en la definición, ya que ante Cusco FC tuvieron varias ocasiones de poder ampliar el marcador, y para su suerte lograron cuidar el 3-2 a favor sobre la visita.

José Carabalí fue titular en la victoria de Universitario sobre Cusco FC/Foto: LÍBERO

"Se pudo anotar más goles? Creo que en ese último paso nos está faltando concretar y eso se está trabajando día a día para poder mejorar en ese tema", agregó el ex Always Ready de Bolivia.

Finalmente, Carabalí resaltó el esfuerzo del plantel merengue para conservar el resultado hasta el final, pese a la presión de los 'Guerreros Dorados'. "Sabíamos lo que el rival tenía: un rival bien trabajado con buenos jugadores. Creo que en esa presión los hicimos cometer errores y con la pelota parada les pudimos convertir", concluyó el ecuatoriano.