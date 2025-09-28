¿Dardo a Alianza? DT de Cusco explotó tras criticas por derrota con Universitario: "No pueden..."

Cusco FC no logró la hazaña y terminó cayendo por 3-2 ante Universitario en el Estadio Monumental. El cuadro cusqueño tenía la obligación de sumar los tres puntos para volver al liderato del Torneo Clausura 2025, pero terminó cediendo puntos. Tras el pitazo final, el DT Miguel Rondelli estalló tras las críticas que recibió sus plantel y no dudó en responder.

DT de Cusco FC respondió a las críticas tras derrota con Universitario

Durante la conferencia de prensa, Miguel Rondelli aprovechó la oportunidad para responder a las críticas que recibió su equipo por perder uno de los partidos más importantes de la semana y dejó una clara indirecta a Alianza Lima y a los clubes que marchan en los primeros lugares.

El técnico de Cusco FC cuestionó que se responsabilice a sus dirigidos de derrotar al líder y que, tras no lograrlo, se catalogue la derrota como una "vergüenza". En la misma línea, valoró el esfuerzo de su plantel por mantenerse en los primeros lugares, pese a contar con uno de los presupuestos más bajos del torneo.

"Resulta que ahora parece que lo nuestro es un fracaso. Claro, nos ponen a nosotros la mochila que no cargan otros equipos. Otros equipos no pueden pelear arriba, entonces le meten la responsabilidad a Cusco diciendo 'qué vergüenza Cusco'. ¿Vergüenza Cusco? Que un club de provincia, con el undécimo presupuesto de la liga, esté peleando y, con un partido menos, esté a posibles dos puntos de la 'U'", expresó.

Además, remarcó que se deben analizar ambas tablas (Acumulado y Clausura) y destacó que la diferencia de puntos con Universitario no es tan amplia. Finalmente, apuntó que la verdadera "vergüenza" es que los clubes con mayor presupuesto no estén en la pelea por el título, en clara referencia a Alianza Lima, Sporting Cristal y otros equipos.

"Miren la campaña en la tabla general, porque acá se miran dos copas. Miren la campaña de la tabla general: la diferencia con Universitario no es tan grande. Lo único que tiene que hacer Cusco es ganar. Si no, es una 'vergüenza'. ¿Una vergüenza? Vergüenza que otros equipos, con el triple de presupuesto que nosotros, no peleen el campeonato", sentenció.

Próximo partido de Cusco FC en el Torneo Clausura

Cusco FC debe voltear la página tras la derrota y concentrar sus esfuerzos para su próximo enfrentamiento ante Deportivo Garcilaso. Ambas escuadras medirán fuerzas este martes 30 de septiembre y será vital para definir si ambos clubes siguen en la pelea por el título.