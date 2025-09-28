Jairo Vélez dio rotundo calificativo sobre Álex Valera tras victoria de Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes logró sostener un gran desempeño en el campo y se impuso por 3-2 ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Los cremas son líderes en solitario y una de las grandes figuras del partido fue Álex Valera que anotó un doblete. Luego del pitazo final, su compañero Jairo Vélez no dudó en dar una ferviente opinión sobre su rendimiento.

Y es que, el delantero crema ha venido demostrando un gran desempeño en el campo, respondiendo de gran manera a las críticas contra su rendimiento en el cuadro crema. Ganándose el nuevamente el cariño de la afición y transformando las críticas en elogios.

Jairo Vélez dio rotundo calificativo sobre Álex Valera

Por ello, al término del partido durante la zona mixta, Jairo Vélez respondió a la pregunta de 'Entre Bolas' por su opinión sobre el destacado desempeño que ha venido mostrando Valera en los últimos partidos.

Video: Entre Bolas

Sobre ello, el atacante no dudó en dejar en claro su gran admiración hacia su compañero y dejó en claro su felicidad por el gran momento de forma que viene atravesando. “Estoy muy contento por él, la verdad que es un jugador que se lo merece. Es el goleador del equipo y hay que disfrutarlo”, expresó el futbolista ecuatoriano.

De igual manera, Vélez respondió por sus sensaciones tras venir sumando minutos como titular. “Trato de aprovechar los minutos, la confianza que me da el profe, pero aquí lo más importante es que el equipo esté bien y eso es lo bueno", dijo.

Jairo Vélez valoró el triunfo ante Cusco FC

En esa línea, el acatante de Universitario destacó el gran triunfo que consiguieron los cremas en el Estadio Monumental, sobre todo considerando que enfrentaron a su rival directo en la pelea por el título del Clausura y aclaró que ya se mentalizan en su próximo partido.

"Sobre todo aquí en casa teníamos que ganar este partido, recuperar los puntos que perdimos cuando fuimos a Cusco. Quedan ocho fechas por delante todavía, así que queda mucho. Vamos partido a partido, enfocados en lo que viene. Alegres por el triunfo, pero a la vez ya pensando en Sullana", aseveró.