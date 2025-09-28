¿Se va? Álvaro Barco se pronunció sobre el futuro de Valera tras triunfo ante Cusco: "Extranjero…"

Universitario está cada vez más cerca del tricampeonato. Los merengues hicieron respetar su casa luego de vencer en el Monumental por 3-2 a Cusco FC, uno de sus rivales más directos en la lucha por el título del Torneo Clausura 2025. Tras el partido, Álvaro Barco dio detalles sobre el futuro de Álex Valera.

Álvaro Barco se refirió al futuro de Álex Valera tras victoria ante Cusco FC

En una reciente entrevista con Latina, el director deportivo del cuadro estudiantil resaltó el auspicioso presente de 'Valegol', además de expresar su deseo que pueda seguir por muchos más años en tienda crema. Sin embargo, también señaló que tiene todo el derecho de mostrarse nuevamente en el exterior, en caso llegue una buena propuesta para ambas partes.

Álex Valera anotó un doblete ante Cusco FC/Foto: X

"No cabe duda que se merece un contrato importante aquí. Me gustaría tener a Alex durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero. Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad", manifestó el exfutbolista nacional.

De la misma manera, el directivo del conjunto de Odriozola decidió valorar los resultados que vienen consiguiendo los dirigidos por Jorge Fossati, pero dejó en claro que este gran momento se debe a la unión del plantel.

"Hay jugadores que se destacan individualmente, pero este es un equipo donde el colectivo realmente es lo más importante. Si bien es cierto ya Valera se está de alguna manera desprendiendo de los demás en cuanto a los goles, pero en líneas generales todos tienen la capacidad para meter gol, lo han hecho durante todo el campeonato, así que estamos bien", agregó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Álex Valera en Universitario?

Cabe precisar que el '20' de Universitario tiene contrato con la institución crema hasta finales del 2026, luego de haber renovado su vínculo en enero de 2024.