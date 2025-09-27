- Hoy:
Alex Valera calificó con firmeza a Cusco FC tras anotarle un doblete: "Es un..."
El goleador de Universitario, Alex Valera se pronunció tras vencer a Cusco FC en el partido clave por el Torneo Clausura y dejó rotundo mensaje.
Universitario superó a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 y dio un paso importante en su lucha por lograr el título. Tras el pitazo final del árbitro en el Estadio Monumental de Ate, el delantero Alex Valera se pronunció con firmeza sobre lo que fue este encuentro donde marcó un doblete.
PUEDES VER: Selección peruana convocó a 11 futbolistas de Universitario en nueva era: Revisa la lista
El atacante merengue fue elegido la figura del compromiso que se complicó por momentos, pero el equipo de Jorge Fossati supo manejar el juego para así quedarse con el objetivo. El popular ‘Valegol’’ explicó cuál fue la clave para superar a los dirigidos por Miguel Rondelli.
Alex Valera y su contundente mensaje tras ganar a Cusco FC
“La verdad que fue un partido muy duro, se peleó hasta el final, ambos equipos dimos lo mejor de cada uno. Cusco FC es un gran rival, sabe jugar muy bien, pero supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos, anotamos y sacamos tres puntos adelante”, dijo en conversación con GolPerú.
En esa línea, resaltó el trabajo que hicieron ante el complicado cuadro cusqueño que llegó dispuesto a quedarse con la victoria, pero no pudieron. Asimismo, puso la mira en Alianza Atlético, su próximo rival a vencer.
“Esto es fútbol, hasta que no acabe el partido no podemos decir que está ganado o ya lo tenemos en el bolsillo. Acá se tiene que jugar hasta el final, sumamos tres puntos, vamos paso a paso y ahora enfocarnos para lo que se viene en Trujillo”, agregó.
¿Cuándo es el próximo partido de Universitario por el Torneo Clausura?
Luego de vencer a Cusco FC en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes tendrá un nuevo reto por el Torneo Clausura cuando en la siguiente fecha enfrente a Alianza Atlético, este miércoles 1 de octubre.
