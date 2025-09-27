¡Doblete del '9'! Alex Valera marca el 3-1 de Universitario ante Cusco FC y lideran en el Clausura

Universitario amplió su ventaja sobre Cusco FC gracias al doblete de Alex Valera. El delantero crema se hizo responsable en el remate de penal, luego de que el VAR observara una mano del defensor del combinado cusqueño. Euforia total en el Estadio Monumental al estar cada vez más cerca del tricampeonato.

Doblete de Alex Valera en Universitario vs Cusco FC

Sobre los 20 minutos del segundo tiempo, Universitario encontró un penal tras un llamado del VAR al árbitro principal. El juez no dudó en cobrar la pena máxima y eso permitió que Alex Valera sume más anotaciones en su cuenta personal. Con un solvente remate, el '9' de los cremas puso el 3-1 parcial.

(VIDEO: GOLPERÚ)

Universitario de Deportes se mantiene con ventaja en el marcador final y consolida su primer lugar tanto en el Torneo Clausura como en el Acumulado. De esta manera, la afición crema encamina todo hacia su tricampeonato, sabiendo que dentro del formato de la Liga 1 se proclamarán campeones si se consagran en este segundo certamen del año.

Cusco FC encadena dos derrotas seguidas que lo hunden en la lucha por el título del Torneo Clausura 2025. Pese a ser un rival que estaba sólida en el arranque del campeonato, finalmente se cayó en partidos importantes que le costarán conseguir unos mejores resultados a fines de temporada.

Así fue el primer gol de Alex Valera

En la primera parte del partido entre Universitario vs Cusco FC, Alex Valera fue clave en una jugada preparada de los cremas. El delantero peruano le ganó la posición a un defensor y con gran categoría selló el primero de los 'merengues'.