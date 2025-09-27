0
¡Una máquina! Valera y Riveros pusieron a Universitario 2-0 sobre Cusco FC en 5 minutos

Alex Valera abrió el marcador de Universitario, mientras Williams Riveros apareció para aumentar el marcador sobre Cusco FC en el Estadio Monumental.

Erickson Acuña
Alex Valera y Williams Riveros aparecieron para el triunfo parcial.
Alex Valera y Williams Riveros aparecieron para el triunfo parcial.
Universitario y Cusco FC se enfrentan por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental de Ate, siendo Alex Valera y Williams Riveros autores de los primeros goles durante el primer tiempo. Como era de esperarse, la algarabía se desató en las tribunas. 

PUEDES VER: Selección peruana convocó a 11 futbolistas de Universitario en nueva era: Revisa la lista

Y es que en tan solo cinco minutos, el equipo de Jorge Fossati se imponía luego de constantes llegadas al área cusqueña. Los tantos fueron de jugada preparada y centro ‘envenenado’ que sorprendieron al conjunto visitante. Con este resultado parcial, la ‘U’ se aleja más de su más cercano perseguidor en la cima de la tabla de posiciones. 

Alex Valera y Williams Riveros anotaron a Cusco FC 

Transcurría el minuto 21 cuando Universitario tenía un tiro de esquina a favor, mientras Cusco FC esperaba el centro. Sin embargo, no contaron con la jugada preparada que tenía el cuadro crema y todo terminó en un remate de Alex Valera, quien pudo sacarse la marca rival.

Gol de Universitario 1-0 sobre Cusco FC

A los 25, Williams Riveros apareció para aumentar a 2-0 tras un centro de Jairo Comcha desde el rincón. El zaguero paraguayo también se sacó la marca de encima y corrió hacia adelante para empujar el balón, generando la alegría en las cuatro tribunas del recinto deportivo.

Gol de Universitario 2-0 sobre Cusco FC

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

